Раскрыты детали наследства умершей Александры Яковлевой

У звезды кино и театра Александры Яковлевой есть взрослые сын и дочь. Несмотря на проблемы со здоровьем артистка не хотела, чтобы заботы о ней ложились на плечи детей, сообщает «КП».
Елизавета (45) и Кондратий (42) родились в первом браке артистки – с актером Валерием Кухарешиным. С матерью у них всегда были теплые отношения. Даже несмотря на то, что в последние годы Александра Яковлева жила в Санкт-Петербурге, а ее дети – в Москве и Калининграде.
«Мои дети материально поддерживают меня сколько могут. И Лиза, и Кондратий — все время рядом. Некоторым в моей ситуации хочется, чтобы дети все бросили и приехали ухаживать за родителями. А я не хочу, чтобы они все бросили — хочу, чтобы занимались своими семьями, своими детьми, собой. Я знаю точно — если мне что-то нужно я позвоню сыну или дочке, и они через час будут рядом. Лиза и Кондратий всегда мне помогают», — рассказывала артистка об отношениях с детьми.
Александра Яковлева никогда не стремилась к богатству. В наследство от матери Елизавете и Кондратию достанутся дача в Ленобласти и квартира в Петербурге стоимостью около двадцати миллионов рублей.
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