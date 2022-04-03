Раскрыты детали наследства умершей Александры Яковлевой

«Мои дети материально поддерживают меня сколько могут. И Лиза, и Кондратий — все время рядом. Некоторым в моей ситуации хочется, чтобы дети все бросили и приехали ухаживать за родителями. А я не хочу, чтобы они все бросили — хочу, чтобы занимались своими семьями, своими детьми, собой. Я знаю точно — если мне что-то нужно я позвоню сыну или дочке, и они через час будут рядом. Лиза и Кондратий всегда мне помогают», — рассказывала артистка об отношениях с детьми.