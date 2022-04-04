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55 минут назад

Перепечко из «Кадетства» изменился до неузнаваемости

Мира Маркина

Актер Павел Бессонов рассказал, как потерял 40 килограммов, в телепрограмме «Звезды сошлись» (НТВ).

Перепечко из «Кадетства» изменился до неузнаваемости
Фото: Кадр из сериала "Кадетство"Кадр из сериала "Кадетство"

Артист поделился, что развод с Зинаидой Мартыновой привел его к депрессии и расстройству пищевого поведения.

«Я перестал есть, все нарушилось. Мне стало страшно», — вспомнил свое состояние Павел.

У Павла диагностировали булимию, которая мешает ему набрать здоровый для его возраста (актеру 31 год) вес.

«У меня нет чувства голода, я его пять лет назад вообще убил. Еще пил», — признался Бессонов.

Так звезда сериала «Кадетство» выглядит сейчас.

VK.com / @pavelbessonov

Ранее мы рассказывали о том, какие звезды решились открыто говорить о своем депрессивном расстройстве.

Актеры,Павел Бессонов,
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