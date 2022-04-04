Перепечко из «Кадетства» изменился до неузнаваемости

Актер Павел Бессонов рассказал, как потерял 40 килограммов, в телепрограмме «Звезды сошлись» (НТВ).
Артист поделился, что развод с Зинаидой Мартыновой привел его к депрессии и расстройству пищевого поведения.
«Я перестал есть, все нарушилось. Мне стало страшно», — вспомнил свое состояние Павел.
У Павла диагностировали булимию, которая мешает ему набрать здоровый для его возраста (актеру 31 год) вес.
«У меня нет чувства голода, я его пять лет назад вообще убил. Еще пил», — признался Бессонов.
Так звезда сериала «Кадетство» выглядит сейчас.
Ранее мы рассказывали о том, какие звезды решились открыто говорить о своем депрессивном расстройстве.