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6 часов назад

Продюсеры «Соника в кино» уверены, что Джим Керри вернется для съемок в триквеле

CyberSport.ru

Продюсеры серии фильмов «Соник в кино» Нил Х. Мориц и Тоби Ашер заявили, что не очень обеспокоены новостями о завершении карьеры Джима Керри, исполнителя роли доктора Роботника в экранизации. Об этом они заявили в интервью изданию IGN во время премьеры фильма в Лос-Анджелесе.

Продюсеры «Соника в кино» уверены, что Джим Керри вернется для съемок в триквеле
Фото: Cybersport.ru/Cybersport.ru/

Ранее стало известно, что команда фильма не собирается менять Керри на другого актера в случае его отказа от дальнейшего участия во франшизе. При этом продюсеры уверены, что актер не сможет просто уйти, так как любит своего персонажа.

Нил Х. Моритц:

«Мне кажется, что он [Керри] любит Роботника так сильно, что попросту не сможет отказаться от роли».

Журналисты уже начали строить предположения, как может развиваться франшиза в случае ухода Керри. Среди возможных вариантов озвучивались введение новых злодеев серии, вроде ежа Шэдоу или Метал Соника, а также замена Роботника на доктора Эггмана. В игре это один и тот же персонаж, но для фильмов может стать выходом представление двух злодеев.

Актеры,Нил Мориц,Джим Керри,
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