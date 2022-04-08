Продюсеры «Соника в кино» уверены, что Джим Керри вернется для съемок в триквеле

Продюсеры серии фильмов «Соник в кино» Нил Х. Мориц и Тоби Ашер заявили, что не очень обеспокоены новостями о завершении карьеры Джима Керри, исполнителя роли доктора Роботника в экранизации. Об этом они заявили в интервью изданию IGN во время премьеры фильма в Лос-Анджелесе.

Фото: Cybersport.ru/ Cybersport.ru/

Ранее стало известно, что команда фильма не собирается менять Керри на другого актера в случае его отказа от дальнейшего участия во франшизе. При этом продюсеры уверены, что актер не сможет просто уйти, так как любит своего персонажа.

Нил Х. Моритц:

«Мне кажется, что он [Керри] любит Роботника так сильно, что попросту не сможет отказаться от роли».