Продюсеры «Соника в кино» уверены, что Джим Керри вернется для съемок в триквеле

Продюсеры серии фильмов «Соник в кино» Нил Х. Мориц и Тоби Ашер заявили, что не очень обеспокоены новостями о завершении карьеры Джима Керри, исполнителя роли доктора Роботника в экранизации. Об этом они заявили в интервью изданию IGN во время премьеры фильма в Лос-Анджелесе.
Ранее стало известно, что команда фильма не собирается менять Керри на другого актера в случае его отказа от дальнейшего участия во франшизе. При этом продюсеры уверены, что актер не сможет просто уйти, так как любит своего персонажа.
Нил Х. Моритц:
«Мне кажется, что он [Керри] любит Роботника так сильно, что попросту не сможет отказаться от роли».
Журналисты уже начали строить предположения, как может развиваться франшиза в случае ухода Керри. Среди возможных вариантов озвучивались введение новых злодеев серии, вроде ежа Шэдоу или Метал Соника, а также замена Роботника на доктора Эггмана. В игре это один и тот же персонаж, но для фильмов может стать выходом представление двух злодеев.