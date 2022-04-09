Как замужество изменило жизнь звезды «Следа» Юлии Вайшнур

Судьба Юлии Вайшнур сложилась более удачно, чем у ее коллег по детективному сериалу «След». Пусть и не сразу, но звезда сумела создать счастливую семью. И пускай ее карьера на определенном этапе совершенно не развивалась, сама артистка ни о чем в своей жизни не жалела.

Фото: Экспресс газета Экспресс газета

Юлия появилась на свет 25 марта 1982 года в Североморске. Свою фамилию звезда унаследовала от родных со стороны отца. Немцы по национальности, они перебрались в Мурманскую область из Сибири.

Видео дня

С самых юных лет Вайшнур отличалась артистизмом. Родители не стали препятствовать увлечению дочери, и будущая актриса совмещала уроки с занятиями танцами. К слову, одно время она была уверена, что свяжет свою жизнь с балетом. Однако при переходе в старшие классы Юлия перевелась в гимназию с театральным уклоном. Решение это оказалось судьбоносным в биографии Вайшнур. На новом месте девушка впервые попробовала себя в качестве актрисы.

Окончив школу, Юлия ни минуты не сомневаясь подала документы в университет культуры и искусств. В 2003 году актриса получила диплом и присоединилась к труппе одного из театров Хабаровска.Сначала Вайшнур довольствовалась игрой на сцене, пока случай не привел девушку в кино.

Экспресс газета

До определенного времени Юлия не задумывалась о том, что в Москве у нее было бы больше возможностей развивать карьеру. Но однажды посетив столицу, актриса приняла важное решение остаться здесь насовсем. В жизни звезды началась череда нескончаемых кастингов. Первое время Вайшнур приходилось довольствоваться маленькими ролями в эпизодах или вовсе в массовке. Режиссеры никак не выделяли приехавшую из провинции актрису среди других девушек. Но Юлия была уверена в своей удаче.

Артистка не прогадала. В 2005 году ее пригласили сыграть серьезную роль в «Детективах». Вайшнур воплотила образ помощницы главного героя. Сам проект особо популярным на тот момент не был, но звезда сумела набраться столь необходимого ей опыта. И уже следующий сериал действительно прославил Юлию на всю страну.

В 2008 году Вайшнур присоединилась к актерскому составу «Следа». В детективном телехите она исполнила роль Юлии Соколова, работающей в оперативной группе Федеральной экспертной службы. На площадке актриса познакомилась и даже сдружилась с Ольгой Копосовой, Евгением Кулаковым, Георгием Тесля-Герасимовым и другими артистами. За 15 лет совместной работы звезды «Следа» уже давно стали друг другу как родные. Особое уважение и любовь Юлия испытывает к исполнительнице роли начальницы ФЭС Галины Рогозиной. Как известно, Копосовой часто приходилось нелегко во время съемок сериала из-за проблем со здоровьем, но она никогда не подавала виду.

«Ольга Копосова — для меня пример мужества, выдержки. Пока мы снимались, ни разу не заныла на площадке, не пожаловалась на холод, усталость или что не успела поесть. Дай бог, чтобы и кроме этого проекта у нее все сложилось», — делилась ранее Юлия.

Экспресс газета

Сериал «След» на сегодняшний день является самым громким проектом в фильмографии Вайшнур, хотя ее также можно увидеть в нашумевшей ленте «Москва. Три вокзала». Однако сериалу актриса благодарна не столько за славу, сколько за встречу со своим нынешним мужем. Вообще, звезде не сразу удалось обрести личное счастье. Ее первый брак оказался скоропалительным. Спустя два года после свадьбы Вайшнур развелась с супругом.

Зато режиссер Сергей Терещук сумел сделать артистку счастливой. Они познакомились на съемочной площадке «Следа». Постановщик долго и красиво ухаживал за Вайшнур, пока она не сдалась и не ответила ему взаимностью. Вскоре актриса забеременела. Свадьбу влюбленные сыграли за два месяца до рождения малыша.

Ради сына Ильи Юлия на время отказалась от работы, хотя не все молодые актрисы готовы жертвовать карьерой даже ради детей. Но и Вайшнур в итоге вернулась на съемочную площадку. Правда, за последние пару лет Юлия была приглашена всего в две ленты. Тот факт, что Вайшнур замужем за режиссером, никак не влияет на ее карьеру. Сама актриса так объясняла свое нежелание играть у Терещука: