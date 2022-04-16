"Способен убить человека": что взбесило Клуни на съемках "Трех королей"

На съемочных площадках часто случаются незапланированные инциденты с актерами и создателями фильмов. Один из таких произошел во время создания картины “Три короля”, в которой одну главную роль сыграл Джордж Клуни. Актер ввязался в драку и едва не убил человека. О том, что случилось на съемках — в материале “Рамблера”.

Фото: Кадр из фильма "Три короля" Кадр из фильма "Три короля"

Действие боевика разворачивается в 1991 году. Американские войска празднуют изгнание войск Саддама Хусейна из Кувейта, и в этот момент трое военнослужащих находят карту, которая ведет к месту, где спрятано награбленное золото Хусейна. Они решают отыскать ее, но чуть не провоцируют еще один крупный конфликт.

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На главную роль майора Арчи Гейтса рассматривали множество актеров, в числе которых были Клинт Иствуд, Ник Нолти и другие. В итоге контракт решили подписать с Николасом Кейджем. В последний момент актер ушел в другой проект, и ему срочно начали искать замену. Так на главную роль взяли Джорджа Клуни, о чем съемочная группа позднее пожалела.

В один из дней работы у режиссера картины Дэвида О. Рассела произошел конфликт с актером из массовки. Тот не хотел выполнять свою работу и нападать на Клуни в одной из сцен. По одной из версий режиссер начал кричать на актера из массовки, а по другой они начали драться. В любом случае в конфликт вмешался и сам Джордж Клуни.

Сначала актер и режиссер просто разговаривали, а потом все дошло до полноценной драки. Как позже признался Клуни, именно в этот момент он понял, что чуть не убил О. Рассела. Их быстро разнял продюсер фильма Чарльз Ровен, и работа возобновилась. Режиссер позднее рассказал, что у них с Клуни была только словесная перепалка, а вот сам Клуни утверждал обратное.