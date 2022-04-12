Нагиев снимется во втором сезоне "В активном поиске"

Стартовали съемки второго сезона сериала "В активном поиске". Как сообщили "Газете.Ru" в пресс-службе онлайн-кинотеатра PREMIER, Дмитрий Нагиев вернется к своей роли в новых эпизодах.

"В продолжении сериала герой Дмитрия Нагиева - успешный мужчина, окруженный вниманием многих женщин, - впервые будет искать спутницу жизни, а не свидание на одну ночь", - рассказали в пресс-службе.

В первом сезоне персонаж актера - соучредитель крупного рекламного агентства Андрей - встречает своего 9-летнего сына и старается стать хорошим отцом. В продолжении комедийной мелодрамы герой Нагиева попытается найти жену и создать семью.

"Я счастлив, что есть доверие к нашей съемочной группе, что такие простые и с другой стороны сложные вещи, мы можем поведать с экрана", - поделился режиссер проекта Александр Гох.