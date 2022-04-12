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1 час назад

Нагиев снимется во втором сезоне комедии "В активном поиске"

Газета.Ru

Стартовали съемки второго сезона сериала "В активном поиске". Как сообщили "Газете.Ru" в пресс-службе онлайн-кинотеатра PREMIER, Дмитрий Нагиев вернется к своей роли в новых эпизодах.

Нагиев снимется во втором сезоне "В активном поиске"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"В продолжении сериала герой Дмитрия Нагиева - успешный мужчина, окруженный вниманием многих женщин, - впервые будет искать спутницу жизни, а не свидание на одну ночь", - рассказали в пресс-службе.

В первом сезоне персонаж актера - соучредитель крупного рекламного агентства Андрей - встречает своего 9-летнего сына и старается стать хорошим отцом. В продолжении комедийной мелодрамы герой Нагиева попытается найти жену и создать семью.

В актерский состав "В активном поиске" также входят Мирослава Карпович, Анна Хилькевич, Наталья Рудова, Нино Нинидзе и другие.

"Я счастлив, что есть доверие к нашей съемочной группе, что такие простые и с другой стороны сложные вещи, мы можем поведать с экрана", - поделился режиссер проекта Александр Гох.

Все эпизоды сериала будут сняты в формате "короткого" контента по 10-15 минут. Дата релиза второго сезона пока не раскрывается.

Актеры,В активном поиске,Александр Гох,Нино Нинидзе,Мирослава Карпович,Наталья Рудова,Дмитрий Нагиев,Анна Хилькевич,
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