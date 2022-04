Памела Андерсон стала бродвейской актрисой

Фотомодель и актриса Памела Андерсон дебютировала на бродвейской сцене в мюзикле «Чикаго» , сообщает New York Post. Шоу состоялось в театре «Амбассадор» в Нью-Йорке.

54-летняя Памела Андерсон играет в нашумевшем мюзикле роль Рокси Харт. Артистка исполняет три сольные композиции — Funny Honey, Roxie и Me and My Baby. Впереди у Памелы восемь недель выступлений в рамках этого шоу.