«Дралась так, что мужчины уважали»: история Синтии Ротрок

Синтия Ротрок — звезда американского и азиатского кино 1990-х. Фанатов она покоряла умением эффектно драться — в том числе с мужчинами. В этом американке помогали ее многочисленные увлечения: Синтия практиковала тансудо, карате, кунг-фу, тхэквондо, училась обращаться с холодным оружием. В самых рискованных сценах актриса могла работать без каскадера, и в копилке ее воспоминаний со съемочной площадки наберется немало по-настоящему безумных. Путь мастера восточных боевых искусств к статусу королевы целого жанра кино — в материале «Ленты.ру».

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До середины 1980-х киностудии по всему миру неохотно вкладывались в боевики с женщинами в главных ролях. Это противоречило сложившейся в умах целых поколений концепции, в которой женщина не может и не должна поддерживать насилие: драться и причинять кому-то (а тем более мужчинам!) физическую боль.

Синтия Ротрок сломала этот стереотип и построила блестящую карьеру в кино. Она была популярна главным образом на Востоке, однако и западный мир относился к ней с большим уважением. Пройдя множество испытаний, научившись не обращать внимания на косые взгляды, долгие годы работая вдали от родного дома, Синтия стала своей в абсолютно мужском жанре кинематографа.

Уильям Гроц, редактор журнала «Черный пояс» (Black Belt), дал американке такую характеристику: «Хвостик лучше, чем у Сигала, грудь лучше, чем у Шварценеггера, взгляд затмевает взгляды Ван Дамма и Норриса. К тому же, в отличие от Сталлоне и Уиллиса, она побеждает негодяев, уверенно двигаясь на высоченных каблуках!»

Но как ей все это удалось?

«Я сходила с ума, когда смотрела на Джеки Чана»

Синтия родилась в 1957 году в Уилмингтоне, штат Делавэр. Спортом она заинтересовалась, когда ей было 13 лет. Родители друзей девочки занимались корейским боевым искусством тансудо и были владельцами фитнес-центра. Как-то в выходные Ротрок оказалась в зале и решила попробовать. «Я была очень впечатлена и подумала: "Ух ты, это то, что я хочу делать!" И мама записала меня на несколько занятий», — рассказывала она в интервью Kung-Fu Kingdom.

Несмотря на то что новое хобби Синтии нравилось, на тренировках она часто испытывала смущение, так как девушек в группе было мало. «Я была запуганной, чувствовала, что не могу кричать, не могу сильно ударить», — вспоминала американка. Это прошло после соревнований, на которых Ротрок победила сразу нескольких более взрослых и сильных соперниц.

Параллельно у Синтии появилась тяга и к другим боевым искусствам: ушу, карате, тхэквондо. Американка также вдохновлялась Джеки Чаном, известным представителем кунг-фу.

«Я просто сходила с ума, когда смотрела фильмы с ним! Мне нравилось, как он мог взять любой предмет и использовать его для самообороны, поэтому дома я всегда пыталась повторить за ним», — говорила Синтия.

Любимыми фильмами Ротрок с участием Чана были «Змея в тени орла» и «Пьяный мастер».

Во всех спортивных увлечениях Синтия добилась ощутимых успехов. В совокупности она владеет семью черными поясами в разных видах боевых искусств, а также практикуется с широким двусторонним китайским мечом, шестом, стальной цепью-хлыстом и металлическим веером.

От дебюта до короны

С 1981 по 1985 год Ротрок была чемпионкой США по карате. Эффектная внешность Синтии привлекала прессу, и периодически спортсменка появлялась на обложках тематических журналов. Вскоре на Ротрок обратила внимание компания KFC и сняла ее в рекламе. После выхода ролика контракт американке предложила китайская кинокомпания Orange Sky Golden Harvest. Так началась карьера Ротрок в кино.

О первой поездке в Китай Синтия вспоминала в интервью Bristol Bad Film Club: «Как только мужчины, которые были на площадке, увидели, как я дерусь, они выразили мне респект. Говорили: "Она действительно может драться. Она жесткая, не боится пострадать и сделает все, что мы скажем". Думаю, тогда меня стали уважать на сто процентов».

Дебютом Синтии в кино стала картина «Суперотряд 2» («Да, мадам!»). В Гонконге фильм сразу же стал хитом, а Ротрок сделал звездой. На протяжении следующих лет американка снялась в «Экспрессе миллионеров» с Само Хуном, «Над законом» с Юэнем Бьяо, в «Когте тигра» с Боло Йеном. Ее звали и в «Доспехи бога» с кумиром ее юности Джеки Чаном, однако съемки не состоялись из-за его травмы.

За этим последовало возвращение на родину: в Голливуде Ротрок делила съемочную площадку с Ричардом Нортоном — еще одной звездой Востока. Вместе они появились в фильме «Честь и ярость», а потом показали типичное для 1990-х годов противостояние в «Леди дракон». Одной из самых запоминающихся для самой актрисы стала роль в фильме «Ангел-хранитель»: там Синтия предстает в образе бывшего полицейского, которому приходится стать телохранителем. Клиентом героини Ротрок становится миллионер, чьи темные дела заставляют ее вспомнить о боевых навыках.

К 1992 году фильмография американки насчитывала уже 22 боевика. Так за Синтией закрепился негласный статус королевы фильмов о боевых искусствах (поджанр боевика; типичный сюжет повествует о начинающем воине, который вначале терпит неудачу, но затем, пройдя большой путь тренировок духа и тела, побеждает врагов — прим. «Ленты.ру»). Хотя в высокобюджетных фильмах Синтия ролей не получала, она пользовалась широкой популярностью.

Сейчас количество картин с ее участием перевалило за 50. Она снялась в том числе в фильме «Разборка в Маниле» совместного производства России и США в 2016 году. Компанию на съемочной площадке ей составили Марк Дакаскос, Маттиас Хьюз, Александр Невский и Дмитрий Дюжев.

Кстати, образ Сони Блейд, персонажа из вселенной Mortal Kombat, был срисован с Ротрок. «Я знала, что продюсеры использовали меня как основу для создания Сони, но не хотели приглашать в картину, чтобы не платить. Так и получилось, что все стали сравнивать меня с Соней Блейд. Это неправильно, но, к сожалению, кинобизнес иногда работает и так», — объясняла американка.

«Если бы я не допрыгнула, упала бы с 30 метров»

В кадре Ротрок работала без каскадеров, так что у нее наберется с десяток невероятных историй со съемочной площадки.

На вопрос о самом сложном трюке, который ей когда-либо приходилось выполнять на съемках, Синтия отвечала: «В фильме "Над законом" мне нужно было прыгнуть с очень высокого здания на платформу, которая была очень далеко, а внизу не было страховки. Если бы я не допрыгнула, я бы упала более чем со ста футов (30 метров — прим. «Ленты.ру»). Это было очень страшно. Однако в начале карьеры вы просто делаете все, что вам говорят, и надеетесь на лучшее». Ротрок также заметила, что в тот момент чувствовала себя кошкой с большим количеством жизней.

Когда же у нее спросили про самую жестокую драку в кино, она вспомнила «Да, мадам!». «Я дралась с Диком Вэем (тайваньский и гонконгский киноактер — прим. «Ленты.ру»), и он бил меня по голове. Ему кричали "стоп", но Дик не понимал по-английски и продолжал. Кровь потекла у меня из уха. Это был первый раз, когда я почти потеряла сознание. Меня отвезли в больницу, и врачи сказали, что у меня повреждено внутреннее ухо. После лечения я вернулась к съемкам и продолжила сцену. Слух, к счастью, не пострадал».

Еще один запомнившийся Ротрок поединок — в фильме «Над законом 2: Ярость блондинки». В одной сцене ей предстояло драться с тайским боксером. «Когда мы только начали, он ударил меня в голень. Нас заставили надеть металлическую защиту на ноги и руки, так что это была драка металла с металлом. Это был тяжелый бой. Я помню, как боялась ударов. Мне не нравится, когда меня пинают в голени!» — рассказывала Синтия.

Все эти жутковатые эпизоды Ротрок вспоминает с улыбкой. Впрочем, позитивного мышления она придерживается не только в работе, но и в жизни.

"Нужно ставить цели и никогда не сдаваться. Если есть что-то, чего вы не можете сделать, не расстраивайтесь. Если продолжите практиковаться, вы будете становиться лучше и лучше. Будьте позитивны в обучении, не принимайте неудачи близко к сердцу"

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