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3 часа назад

Сальма Хайек сыграет в третьей части «Супер Майка»

Даша Краснова

К актерскому составу фильма «Супер Майк: Последний танец» присоединится Сальма Хайек. Об этом пишет Deadline.

Сальма Хайек сыграет в третьей части «Супер Майка»
Фото: кадр из фильмакадр из фильма

Актриса заменит свою коллегу Тандиве Ньютон, которая покинула проект. Тандиве Ньютон приняла трудное решение отказаться от производства фильма Warner Bros.

«Последний танец Волшебного Майка», чтобы заняться семейными делами», — заявил представитель Warner Bros. Pictures.

Напомним, что это фильм о настоящей мужской дружбе в мире стриптизеров. Главный герой – танцор, который обучает молодого парня, как нужно вести себя на сцене.

До этого мы рассказывали про фантастические истории для тех, кто обожает “Аватар”.

Актеры,Аватар,Сальма Хайек,
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