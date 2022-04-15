Тайна смерти первой русской кинозвезды Веры Холодной

Актриса Вера Холодная или, как ее часто называют, королева немого кино скончалась в возрасте 25 лет. Ни тогда, ни сейчас многие не могут поверить в то, что Холодная умерла своей смертью. По одной из версий артистка была отравлена ароматом белых лилий, которые ей прислал французский капитан Эмиль Энно.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Холодная фамилия

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В девичестве Вера Васильевна носила фамилию Левченко. Родилась она на Украине в городе Полтаве. Через 2 года после рождения девочки ее родители решили переехать в Москву. Вскоре в семье появились еще две дочери. В Москве Вера увлеклась танцами, и ее отдали в балетное училище, которое, впрочем, она так и не закончила.

Едва закончив гимназию, Вера познакомилась с юристом Владимиром Холодным. Именно под этой фамилией она и становится вскоре известной актрисой. Каждый фильм с ее участием собираюл в кинотеатрах аншлаги. Ее фотографии печатали на открытках. Ее манеры и одежду, в том числе и шляпки, копируют все девушки. Мужчины присылают ей охапки цветов.

«Испанка»

Внезапно на пике этой сумасшедшей популярности Вера Холодная вдруг умирает. Это случилось зимой 1919 года в Одессе. Февральским вечером актриса после спектакля направлялась к себе в гостиницу. По пути сани перевернулись, и Холодная оказалась на снегу. На следующие сутки она уже лежала в постели. Поначалу всем казалась, что Вера Васильевна просто простудилась. Однако болезнь не отступала, и в конце концов врач поставил ей диагноз – «испанка». 16 февраля 1919 года Вера Холодная скончалась.

Смерть 25-летней женщины на самом деле не была чем-то необычным. В 1918-1919 годах во всем мире бушевала эпидемия испанского гриппа (или «испанки»). Тогда от этого заболевания пострадали по приблизительным подсчетам около 30 % населения всей планеты. Недуг с легкостью уносил жизни даже самых крепких и молодых людей. В РСФСР показатели заболеваемости «испанкой» стали снижаться только к лету 1919 года. В связи с этими обстоятельствами кончина Веры Холодной не выглядит чем-то из ряда вон выходящим.

Белые лилии

Однако так думали далеко не все. Сомневаться в естественности смерти актрисы многих заставляли некоторые действия, совершенные сразу после ее гибели в какой-то странной спешке. Во-первых, Холодную отпели сразу после смерти, ночью. Во-вторых, вскрытие не сделали, а тело тут же забальзамировали и унесли, тоже ночью. Кроме того мужа актрисы Владимира Холодного вскоре после ее гибели арестовали и расстреляли. Именно поэтому в народе и поползли слухи о том, что Веру Васильевну убили.

Одной из самых популярных версий до сих пор является версия, связанная с белыми лилиями, которые якобы прислал актрисе Эмиль Энно. Французский консул, находившийся в Одессе как раз в те годы, был влюблен в Веру Холодную. Но популярность актрисы и ее многочисленные поклонники не давали ему покоя. Руководствуясь чувством ревности, Энно отравил цветы и отправил их своей возлюбленной. От ядовитого аромата лилий Холодная и скончалась.

Но даже среди сторонников этой истории имеется и другое мнение о том, что Энно устранил Холодную не из ревности, а по политическим мотивам.

Другие версии

Кроме ядовитых лилий, существует множество других вариантов развития событий. Некоторые считают, что Холодную задушил другой любовник генерал Гришин, который в то время руководил Одессой и тоже страдал от ревности. Предполагают также, что актриса стала жертвой политики. Одни утверждают, что ее расстреляли большевики, другие – что белые. Есть версия, что Холодную убили обычные грабители, которые в те годы тоже активно орудовали, причем, и не только в Одессе. Ходили слухи, что тело Веры Холодной вообще не нашли, а потому положили в гроб другую девушку или даже куклу.