Деревянко рассказал о депрессии после расставания с женой

Павел Деревянко рассказал в интервью Надежде Стрелец, что у него началась депрессия после расставания с Дарьей Мясищевой, которая родила ему двоих детей.

Фото: социальные сети социальные сети

«У меня началась депрессуха. Я злился на нее...А в позапрошлый Новый год был в абсолютнейших соплях, в лоскутах, просто разорван. Я никак не мог отпустить эту ситуацию. Это было гораздо сильнее меня», — поделился артист.

Деревянко и Мясищева расстались в ноябре 2020 года, они сообщали об этом в соцсетях. Решение о расставании приняла Дарья, а о причинах актер не знает до сих пор.

«Я не понимал, как меня можно было бросить. И мы до сих пор не обсудили причины расставания. Но этот вопрос не сильно актуальный», — признался артист.

Чтобы справиться с чувствами, актер окунулся в работу. Это помогло ему жить дальше.