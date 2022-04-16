Актриса из сериала «Альф» скончалась в возрасте 93 лет

Лиз Шеридан, которая известна зрителям по сериалу «Альф», умерла в возрасте 93 лет. Сведения подтвердил представитель актрисы.

Фото: кадр из сериала кадр из сериала

Шеридан скончалась во время сна. Ее сердце остановилось в силу возраста по естественным причинам. Дату и место проведения панихиды родные сообщат дополнительно.

Напомним, что сериал рассказывает про смешного и капризного инопланетянина, который обожает кошек. Его любопытство не знает границ, а разрушительные способности поражают воображение.

В сериале "Альф" актриса играла соседку семейства Таннеров.