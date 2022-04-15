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1 час назад

Алиса Фрейндлих рассказала о своей самой большой ошибке

Мария Иглина

Актриса Алиса Фрейндлих призналась, что больше всего сожалеет об упущенном времени. Об этом сообщает "Пятый канал".

Алиса Фрейндлих рассказала о своей самой большой ошибке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Главная моя ошибка в жизни — это то, что я думала, что все еще впереди",

— поделилась звезда фильма "Служебный роман".

Однако актриса отметила, что она все равно строит планы на будущее и каждый день проживает в свое удовольствие.

"Все-таки надо вкушать день сегодняшний здесь и сейчас. Это не значит, что не нужно строить планов на будущее. Тогда бы это был абсолютный стоп-кадр. Тем не менее надо наслаждаться тем, что есть сегодня",

— считает Алиса Фрейндлих.

Ранее Деревянко рассказал о депрессии после расставания с женой.

Актеры,Служебный роман,Алиса Фрейндлих,
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