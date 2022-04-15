Алиса Фрейндлих рассказала о своей самой большой ошибке

Актриса Алиса Фрейндлих призналась, что больше всего сожалеет об упущенном времени. Об этом сообщает "Пятый канал".
"Главная моя ошибка в жизни — это то, что я думала, что все еще впереди",
— поделилась звезда фильма "Служебный роман".
Однако актриса отметила, что она все равно строит планы на будущее и каждый день проживает в свое удовольствие.
"Все-таки надо вкушать день сегодняшний здесь и сейчас. Это не значит, что не нужно строить планов на будущее. Тогда бы это был абсолютный стоп-кадр. Тем не менее надо наслаждаться тем, что есть сегодня",
— считает Алиса Фрейндлих.