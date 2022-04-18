Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+6° в 
USD 80.04EUR 87.07
Войти в почту
2 часа назад

Располневший Красилов раскрыл секрет похудения на 20 килограммов

Lenta.ruиещё 2

Российский актер Петр Красилов, который ранее располнел на 40 килограммов, раскрыл секрет своего похудения. На эту тему мужчина высказался в эфире программы «Ты не поверишь» на телеканале НТВ.

Располневший Красилов раскрыл секрет похудения на 20 килограммов
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Звезда сериалов «Бедная Настя» и «Не родись красивой» рассказал, что набрал лишний вес и стал почти неузнаваемым из-за коронавирусной инфекции, которую он перенес два года назад.

«У меня лишний вес. Но я уже 20 килограммов сбросил», — признался популярный артист.

По словам Красилова, ему удалось похудеть с помощью правильного питания. Кроме того, знаменитость отметил, что много двигается ради достижения прежнего веса.

«Мой организм очень сложно ко всему отнесся. Чтобы привести себя в форму, в которой я был четыре года назад, надо становиться более активным, что я и делаю. Но это происходит не по щелчку пальцев», — уточнил он.

Актеры,Петр Красилов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители