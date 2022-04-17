Умерла актриса Маргарита Анастасьева

Заслуженная артистка РСФСР, актриса Московского художественного театра (МХТ) им. А. П. Чехова Маргарита Анастасьева умерла в возрасте 97 лет. Об этом сообщает ТАСС.

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"С прискорбием сообщаем: 16 апреля ушла из жизни заслуженная артистка РСФСР Маргарита Викторовна Анастасьева, легендарная обладательница диплома №1 Школы-студии МХАТ, актриса Художественного театра в 1947-1985 годах. Ей было 97 лет", - говорится в сообщении на сайте театра.

В последний раз Маргарита Анастасьева выходила на сцену несколько лет назад - на праздновании 75-летия Школы-студии МХАТ.

"Уже единственная, она представляла ее первый выпуск. Бывшая первой в его списке, она ушла последней", - написали коллеги актрисы.

Прощание с артисткой состоится в МХТ имени А. П. Чехова.