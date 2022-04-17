Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+13° в 
USD 80.04EUR 87.07
Войти в почту
1 час назад

Умерла актриса Маргарита Анастасьева

Мира Маркина

Заслуженная артистка РСФСР, актриса Московского художественного театра (МХТ) им. А. П. Чехова Маргарита Анастасьева умерла в возрасте 97 лет. Об этом сообщает ТАСС.

Умерла актриса Маргарита Анастасьева
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"С прискорбием сообщаем: 16 апреля ушла из жизни заслуженная артистка РСФСР Маргарита Викторовна Анастасьева, легендарная обладательница диплома №1 Школы-студии МХАТ, актриса Художественного театра в 1947-1985 годах. Ей было 97 лет", - говорится в сообщении на сайте театра.

В последний раз Маргарита Анастасьева выходила на сцену несколько лет назад - на праздновании 75-летия Школы-студии МХАТ.

"Уже единственная, она представляла ее первый выпуск. Бывшая первой в его списке, она ушла последней", - написали коллеги актрисы.

Прощание с артисткой состоится в МХТ имени А. П. Чехова.

Ранее стало известно, что скончалась актриса из сериала «Альф».

Актеры,Маргарита Анастасьева,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители