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2 часа назад

Звезда Marvel Джош Бролин мог сыграть Бэтмена

Мира Маркина

Американский актер Джош Бролин заявил, что мог получить роль Бэтмена в фильме Зака Снайдера «Бэтмен против Супермена: на заре справедливости», сообщает Digital Spy. Но вместо него выбрали актера Бена Аффлека.

Звезда Marvel Джош Бролин мог сыграть Бэтмена
Фото: Кадр из фильма "Дэдпул 2"Кадр из фильма "Дэдпул 2"

Несмотря на то, что выбор пал не на Бролина, а на Аффлека, вражды между актерами нет, отметил Джош. Звезда фильмов Marvel («Мстители», «Дэдпул-2») считает, что сыграть Бэтмена «было бы забавным делом». 54-летний актер отметил: он все еще заинтересован в роли, потому что она «связана с определенным уровнем риска».

Ранее «Рамблер» писал о том, что на Youtube появились первые десять минут нового фильма о «Бэтмене» с Робертом Паттинсоном в главной роли.

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