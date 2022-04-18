Звезда Marvel Джош Бролин мог сыграть Бэтмена

Американский актер Джош Бролин заявил, что мог получить роль Бэтмена в фильме Зака Снайдера «Бэтмен против Супермена: на заре справедливости» , сообщает Digital Spy. Но вместо него выбрали актера Бена Аффлека.

Несмотря на то, что выбор пал не на Бролина, а на Аффлека, вражды между актерами нет, отметил Джош. Звезда фильмов Marvel («Мстители», «Дэдпул-2») считает, что сыграть Бэтмена «было бы забавным делом». 54-летний актер отметил: он все еще заинтересован в роли, потому что она «связана с определенным уровнем риска».