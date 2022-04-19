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51 минуту назад

Деревянко — об учебе на курсе Хейфеца: ходили угрюмые

Газета.Ru

Актер кино и театра имени Моссовета Павел Деревянко в беседе с mk.ru поделился воспоминаниями о своем педагоге Леониде Хейфеце. Деревянко признался, что во время учебы в ГИТИСе Хейфец не верил в него.

Деревянко — об учебе на курсе Хейфеца: ходили угрюмые
Фото: РИА «Новости»РИА «Новости»

Однако после Деревянко удалось завоевать признание мастера. "Совсем не верил. И на четвертом курсе, когда мы готовили дипломный спектакль, я только и думал: "Вот бы он подошел ко мне, похлопал бы по плечу и сказал бы: "Ну ничего, молодец". И так и было, когда я сыграл Башмачкина. Последнее время я его не видел. Он совсем ослеп, и мы с нашей группой переписывались в чате — не дошли до него", - делится Деревянко.

По словам Деревянко, методы обучения у Хейфеца были жесткими. "Был жесток, и если не гнобил, то всегда хлестко разбирал наши работы, не сдерживался в выражениях. В то время, как на курсе у Фоменко все были уже гении — как минимум", - рассказывает артист.

"И если по ГИТИСу "фоменки" такими и выглядели, то мы у Хейфеца ходили понурые и угрюмые. Но я так скажу — кто выдержал, кто смог, тот прорвался", - заключил Деревянко.

Леонид Хейфец окончил ГИТИС в 1963 году. Годом ранее, в 1962-м, дебютировал как режиссер в Рижском ТЮЗе, на сцене которого поставил спектакль "Сотворившая чудо" Гибсона.

Он ставил спектакли в Театре Советской Армии, в Петрозаводском финском театре, в Малом театре и в Московском академическом театре имени В.В. Маяковского. Под его режиссурой проходили спектакли по произведениям русской классики в Польше, Франции, Турции и Болгарии.

В последние годы Хейфец занимался преподавательской деятельностью. О смерти Леонида Хейфеца стало известно 18 апреля. Ему было 87 лет.

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