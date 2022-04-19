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1 час назад

Фахрие Эвджен предложили сыграть русскую императрицу

RusTurkey.com

Несмотря на то, что сериал еще не завершен, многие кинокомпании, том числе и зарубежные, направляют актрисе свои предложения.

Фахрие Эвджен предложили сыграть русскую императрицу
Фото: RusTurkey.comRusTurkey.com

Так, по информации канала Шоу ТВ, актрисе направлено предложение из России. Один из кинодеятелей, имя которого пока что не разглашается, планирует финансировать масштабный исторический проект, художественный фильм - трилогию.

На роль императрицы Екатерины (императрица всероссийская с 1721 года (как супруга царствующего императора), с 1725 года как правящая государыня; вторая жена Петра I, мать императрицы Елизаветы Петровны) рассматривались несколько актрис мирового уровня, но создатель фильма остановил выбор на Фахрие Эвджен. Отсутствие внешнего сходства не смущает создателей проекта. Источники утверждают. что режиссеров и продюсеров впечатлила игра Эвджен.

По предварительным данным, проект создается совместно с одной их международных платформ и не рассчитан только на российскую аудиторию.

Ответ на предложение Эвджен пока что не дала.

Актеры,Фахрие Эвджен,
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