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41 минуту назад

Личный врач Джонни Деппа заявил, что актеру отрезало палец из-за Эмбер Херд

Газета.Ruиещё 4

Личный врач Джонни Деппа в суде рассказал об инциденте 2015 года, в ходе которого актеру отрезало палец. Об этом сообщает Variety.

Личный врач Джонни Деппа заявил, что актеру отрезало палец из-за Эмбер Херд
Фото: Ron Sachs/Global Look PressRon Sachs/Global Look Press

По словам Дэвида Киппера, экс-супруга Деппа актриса Эмбер Херд якобы бросила в него бутылку, о которую он поранился. Киппер говорит, что после случившегося оказал Деппу первую помощь и попросил работников его дома поискать отрубленный кончик пальца. Часть тела нашел шеф-повар.

Сама Херд отрицает эти обвинения, заявляя, что Депп поссорился с ней, душил и изнасиловал, а поранился, когда разбил телефон. Киппер утверждает, что не заметил травм на Херд.

Джонни Депп нуждался в помощи врача Киппера и медсестры Дебби Ллойд, поскольку проходил курс лечения от наркотической зависимости. После инцидента с пальцем Киппер хотел уволиться из-за невыполнения артистом предписаний, но передумал.

19 апреля Джонни Депп также планирует рассказать суду, что Эмбер Херд оставила фекалии в его постели. Депп хочет отсудить у Херд $50 млн, заявляя, что она якобы солгала о физическом насилии с его стороны. Во встречном иске о клевете Херд хочет взыскать с Деппа $100 млн.

Депп и Херд познакомились во время съемок «Ромового дневника» в 2011 году и поженились четыре года спустя. Херд обвинила Деппа в домашнем насилии после того, как подала на развод в 2016 году. После серии судебных разбирательств многие студии отказались от сотрудничества с актером — его, в частности, заменили Мадсом Миккельсеном в третьем фильме франшизы «Фантастические твари».

Актеры,Ромовый дневник,Джонни Депп,
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