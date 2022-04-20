Личный врач Джонни Деппа заявил, что актеру отрезало палец из-за Эмбер Херд

Личный врач Джонни Деппа в суде рассказал об инциденте 2015 года, в ходе которого актеру отрезало палец. Об этом сообщает Variety.

Фото: Ron Sachs/Global Look Press Ron Sachs/Global Look Press

По словам Дэвида Киппера, экс-супруга Деппа актриса Эмбер Херд якобы бросила в него бутылку, о которую он поранился. Киппер говорит, что после случившегося оказал Деппу первую помощь и попросил работников его дома поискать отрубленный кончик пальца. Часть тела нашел шеф-повар.

Сама Херд отрицает эти обвинения, заявляя, что Депп поссорился с ней, душил и изнасиловал, а поранился, когда разбил телефон. Киппер утверждает, что не заметил травм на Херд.

Джонни Депп нуждался в помощи врача Киппера и медсестры Дебби Ллойд, поскольку проходил курс лечения от наркотической зависимости. После инцидента с пальцем Киппер хотел уволиться из-за невыполнения артистом предписаний, но передумал.

19 апреля Джонни Депп также планирует рассказать суду, что Эмбер Херд оставила фекалии в его постели. Депп хочет отсудить у Херд $50 млн, заявляя, что она якобы солгала о физическом насилии с его стороны. Во встречном иске о клевете Херд хочет взыскать с Деппа $100 млн.