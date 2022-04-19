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47 минут назад

Хелена Бонэм Картер сыграет в сериале Netflix о животных

Газета.Ru

Netflix пригласил Хелену Бонэм Картер для роли в сериале о тайном мире детенышей животных в дикой природе. Об этом сообщает Deadline.

Хелена Бонэм Картер сыграет в сериале Netflix о животных
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Актриса расскажет о трогательных историях животных в сериале "Wild babies" ("Дикие детеныши"). Проект состоит из восьми эпизодов. О том, что Netflix готовит сериал с Хеленой Бонэм Картер, держалось в секрете.

Релиз состоится на Netflix 5 мая 2022 года. Бонэм Картер станет центральной героиней сюжетов о 17 семействах диких животных в 16 странах, включая львов, диких собак, морских выдр, орангутанов, медведей гризли, слонов, афалин и императорских пингвинов.

Это уже не первый фильм о природе стримингового сервиса: в 2019 году вышел документальный сериал "Наша планета". Создатели проекта решили показать красоту Земли и рассказать об изменении климата и о том, как он влияет на все живое.

Актеры,Хелена Картер,Netflix,
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