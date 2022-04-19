Как живет звезда фильма «Маленькая Вера» Андрей Соколов

Через несколько месяцев знаменитый актер Андрей Соколов отметит свое 60-летие. Эту круглую дату он будет встречать холостым, но место главной женщины в его жизни уже надежно занято.

Фото: Экспресс газета Экспресс газета

Талантливый красавец Андрей Соколов должен был пойти по стопам родителей и стать инженером. С 13 лет мальчик трудился на заводе вместе с отцом: сначала был учеником, потом стал слесарем-техником третьего разряда. Впоследствии он признается, что уже тогда мечтал о сцене, но понятия не имел, как подступиться к профессии.

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После школы Соколов получил специальность инженера-технолога по производству летательных аппаратов и вдруг отправился не на поиски работы, а в Высшее театральное училище имени Б. В. Щукина. Молодой актер сразу показался режиссерам перспективным. Уже на первом курсе Соколов получил роль в картине «Она с метлой, он в черной шляпе» и приглашение на кастинг в фильм «Маленькая Вера».

Кадр из фильма "Маленькая Вера"

Отбор был пройден блестяще, роль красавца Сергея досталась Андрею Соколову довольно легко. После выхода фильма на экраны начинающий актер проснулся знаменитым. Ему писали девушки со всех концов большой страны, все искали встречи с ним. Восторгались Соколовым даже прославленные коллеги.

Ну, он очень красивый. У него голубые глаза, вот. Это герой, который так появился и сразу женщины его увидели»,

- заявила однажды актриса Ирина Безрукова.

Каждой своей фанатке артист старался написать ответное письмо, но вскоре перестал этим заниматься. Получив послание от звезды, девушки с вещами ехали прямиком к актеру, надеясь на большее. Бешеная популярность вскружила голову Соколову. В какой-то момент пришла и «звездная болезнь».

Андрей Алексеевич позже признавался, что в тот период слишком увлекся общением с девушками, вечеринками, необдуманно отказывался сниматься у известных режиссеров. Поняв, что может стать заложником одной роли, Соколов загулы прекратил.

«Потому что помимо того, что починать лавры, нужно же работать еще. Надо учиться быть сосредоточенным, а это сложно»,

- говорил он.

В возлюбленные себе артист всегда выбирал девушек простых, к славе не стремившихся. Первой его супругой стала Ирина. О ней известно мало: познакомились в аэропорту, довольно быстро сыграли свадьбу. В том же году и развелись. Вспоминать об этом эпизоде знаменитость не любит.

Потом появилась фотомодель Евгения Гусева-Легковская. В 2000-м Соколов снова пошел под венец, а через год брак распался. О причинах расставания экс-супруги ни прессе, ни поклонникам так и не рассказали.

Третьей женой актера стала модельер Ольга Попова. Они встречались с 2005 года, а в 2010 сыграли свадьбу. По слухам, узаконить отношения Соколова сподвигла беременность Ольги. На свет появилась девочка Софья.

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Казалось, секс-символ 80-х наконец обрел личное счастье, но через пять лет снова грянул развод. Попова заявила, что причиной разрыва стали измены знаменитого мужа. Однако контакт с дочерью Соколов сохранил.

"На каком-то этапе пришло понимание, что надо выстраивать отношения ради дочки. Конечно, я не прав во многих ситуациях, не умаляю свою вину, но рад, что нам удалось удержаться на краю и не перейти черту невозврата",

- рассказывал актер в интервью Борису Корчевникову.

Сейчас Софье уже 12 лет. Девочка радует отца успехами в учебе, посещает музыкальную школу и часто проводит свободное время с папой. Новую любовь Андрей Алексеевич пока не нашел. Теперь артист живет один в загородном доме, на предложения кинорежиссеров соглашается довольно редко.

«Кинематограф молодеет, и я отдаю себе отчет в том, что каждому овощу свой фрукт, свое время, как говорится. Поэтому приходит время играть уже более возрастные роли, а хотя огонь внутри еще горит»,

- поделился он.

На театральную сцену Соколов выходит с большим удовольствием. Вот уже 36 лет актер не изменяет родному «Ленкому». Свободное время артист в основном проводит на ледовом катке. Несмотря на почтенный возраст, Андрей Алексеевич еще играет в любимый с детства хоккей.

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Есть у него и еще несколько хобби — готовка и охота. Соколов с удовольствием отправляется в дальние походы и может неделю блуждать по лесу. Вернувшись в свой дом, он любит сидеть, созерцая деревья и озеро.

"И как-то мозги... они переформатируются сами",