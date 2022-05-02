Почему Гослинг возненавидел МакАдамс на съемках

Рэйчел МакАдамс и Райан Гослинг вместе играли в культовом фильме “Дневник памяти”. Согласно сюжету, они были влюбленной парой, которая в молодости переживала перипетии любви, но потом осталась вместе до конца. На экране они показали настоящие чувства и страсть, но вот на съемочной площадке все было не так гладко, как в жизни. “Рамблер” рассказывает, почему актеры возненавидели друг друга и не могли вместе работать.
Съемки “Дневника памяти” проходили крайне тяжело из-за того, что Райан Гослинг и Рейчел МакАдамс не могли найти общий язык. Об этом после съемок рассказал режиссер картины Ник Кассаветис. По его словам, актеры, сыгравшие главные роли, сразу невзлюбили друг друга, а один раз Гослинг даже подошел к режиссеру и при всей съемочной группе попросил заменить актрису на «кого-то поприятнее»
«Наверное, мне не следовало бы рассказывать это, но Райан и Рэйчел сразу невзлюбили друг друга. Они постоянно ругались. В один день Райан подошел ко мне и попросил заменить Рэйчел другой актрисой»
К моменту апогея конфликта режиссер уже не мог поменять актеров, поэтому отвел Гослинга к продюсеру, но и тот ему отказал. Вопреки тому, что общий язык с МакАдамс найти они так и не смогли. им все равно удавалось изображать на съемочной площадке настоящие чувства. Перед съемками режиссер запирал их в гримерке, они ругались и кричали друг на друга. На площадку актеры выходили в приподнятом настроении, как будто ничего не случилось. Съемки шли лучше, а Гослинг, по мнению Кассаветиса, даже начал уважать партнершу за стойкость.
Самое интересное произошло после съемок фильма. Неожиданно для всех Райан Гослинг и Рэйчел МакАдамс начали встречаться. Отношения продлились почти четыре года, но пара быстро распалась. По словам актеров, их график был слишком плотным, поэтому отношения быстро разрушились. Спустя некоторое время они ненадолго воссоединились, но потом так же быстро расстались.