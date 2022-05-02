Почему Гослинг возненавидел МакАдамс на съемках

Рэйчел МакАдамс и Райан Гослинг вместе играли в культовом фильме “Дневник памяти”. Согласно сюжету, они были влюбленной парой, которая в молодости переживала перипетии любви, но потом осталась вместе до конца. На экране они показали настоящие чувства и страсть, но вот на съемочной площадке все было не так гладко, как в жизни. “Рамблер” рассказывает, почему актеры возненавидели друг друга и не могли вместе работать.

Фото: Кадр из фильма Кадр из фильма

Съемки “Дневника памяти” проходили крайне тяжело из-за того, что Райан Гослинг и Рейчел МакАдамс не могли найти общий язык. Об этом после съемок рассказал режиссер картины Ник Кассаветис. По его словам, актеры, сыгравшие главные роли, сразу невзлюбили друг друга, а один раз Гослинг даже подошел к режиссеру и при всей съемочной группе попросил заменить актрису на «кого-то поприятнее»

«Наверное, мне не следовало бы рассказывать это, но Райан и Рэйчел сразу невзлюбили друг друга. Они постоянно ругались. В один день Райан подошел ко мне и попросил заменить Рэйчел другой актрисой»

К моменту апогея конфликта режиссер уже не мог поменять актеров, поэтому отвел Гослинга к продюсеру, но и тот ему отказал. Вопреки тому, что общий язык с МакАдамс найти они так и не смогли. им все равно удавалось изображать на съемочной площадке настоящие чувства. Перед съемками режиссер запирал их в гримерке, они ругались и кричали друг на друга. На площадку актеры выходили в приподнятом настроении, как будто ничего не случилось. Съемки шли лучше, а Гослинг, по мнению Кассаветиса, даже начал уважать партнершу за стойкость.