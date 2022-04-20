Чем зарабатывала в России Ингеборга Дапкунайте

Еще недавно Ингеборгу Дапкунайте любя называли в России «наша иностранка». Она с советских времен была как родная отечественному зрителю, пристально следящему за успехами любимой актрисы в театре, кино, на телевидении. Дапкунайте очень неплохо зарабатывала в нашей стране. И, может быть, продолжит зарабатывать, несмотря на то, что публично открестилась от России. «Это была ошибка, что я не уехала раньше». Российский зритель потрясен: она ли это сказала, его улыбчивая любимица? 59-летняя актриса отбыла в Брюссель в первые дни спецоперации на Украине.

Фото: Legion-media Legion-media

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На экране Ингеборга начала появляться еще в студенческие годы. Накануне выпускного в школе она вообще-то горела идеей поступить в институт иностранных языков. А поступила в Литовскую консерваторию — на факультет хорового и театрального искусства, экзамены там начинались на месяц раньше.

Как киноактриса начинала Дапкунайте в фильмах Литовской киностудии. На весь СССР имя артистки прогремело в 1989-м, после выхода знаменитой «Интердевочки», в которой она сыграла роль Кисули. Дальше были «Циники», «Утомленные солнцем», «Подмосковные вечера» и другие нашумевшие картины. Сегодня в фильмографии Ингеборги более 80 работ. Преимущественно это ленты, снятые в СССР, а затем в России.

Вот-вот должны увидеть свет три новых российских проекта с Ингеборгой в главных ролях: драма «Балет», очередной сезон сатирических новелл «Беспринципные» и триллер «Инкубатор». Уже вышел в 2022-м фильм под названием «Рядом». Стоимость съемочного дня топовых артистов сегодня исчисляется сотнями тысяч рублей.

Ингеборга Дапкунайте в телевизионной рекламе — дело для россиян привычное. Многим появление актрисы даже сглаживало раздражение от прерванного просмотра интересного фильма или передачи. Артистка успела отрекомендовать нам известный бренд кофе, была лицом косметической компании, рекламировала краску для волос, оператора сотовой связи и даже банк. Точная сумма контрактов Дапкунайте публично не называлась. Однако известно, что гонорар популярных персон за участие в ролике исчисляется также сотнями тысяч, но уже долларов. Например, в 2017 году за съемки в рекламе, которую предполагали крутить все лето, олимпийская чемпионка Елена Исинбаева просила 200 тысяч долларов (тогда — 12 миллионов рублей).

Дополнительный доход

Ингеборга занималась преподаванием. В 2013 году она даже открыла в Москве собственную школу актерского мастерства. Не отказывалась сниматься в телевизионных развлекательных проектах и шоу. Актрису даже можно было пригласить на корпоратив или закрытую вечеринку — по некоторым данным, года три назад гонорар артистки за это составлял около 20 тысяч евро.

Откажется от «Вдохновения»?

В России Ингеборга была занята в постановках столичного «Театра наций». Много лет подряд на ВДНХ проходит Международный фестиваль искусств «Вдохновение», куратором которого была актриса совместно с заместителем худрука театра Романом Должанским. Она же арт-директор и художественный руководитель «Вдохновения». Как утверждают СМИ, на проект выделяются круглые суммы — десятки миллионов рублей. Состоится фестиваль и в 2022 году, но вот будут ли в дальнейшем выстраиваться отношения с Дапкунайте и как, неизвестно.