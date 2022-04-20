«Его жадно смотрели зрители»: жизнь Павла Луспекаева

20 апреля 1927 года родился советский актёр театра и кино Павел Луспекаев. Зрители запомнили его прежде всего по роли начальника таможни Павла Верещагина в фильме «Белое солнце пустыни». Также артист снялся в таких картинах, как «Республика ШКИД», «Три толстяка», «Балтийское небо», «Долгая счастливая жизнь» и многих других. С конца 1950-х до 1967 года Луспекаев служил в Ленинградском БДТ. На этой сцене он принял участие в постановках «Гибель эскадры», «Варвары», «Поднятая целина», «Иркутская история». Актёр был удостоен звания заслуженного артиста РСФСР и Государственной премии России (посмертно).

Фото: Кадр из фильма "Белое солнце пустыни" Кадр из фильма "Белое солнце пустыни"

Павел Луспекаев родился 20 апреля 1927 года в Луганске. Он окончил местное ремесленное училище, а в 1943 году ушёл добровольцем на фронт.

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В 1944 году Павел Луспекаев демобилизовался и устроился в Ворошиловградский областной русский драматический театр, где стал актёром вспомогательного состава. В 1946-м он поступил в Театральное училище имени М.С. Щепкина.

В 1950-х Павел Луспекаев некоторое время служил в Государственном драматическом русском театре имени А.С. Грибоедова в Тбилиси и в Киевском театре русской драмы имени Леси Украинки. В 1959-м он перешёл в Ленинградский БДТ.

В БДТ Павел Луспекаев служил до 1967 года. На этой сцене он принял участие в постановках «Варвары», «Гибель эскадры», «Иркутская история», «Не склонившие головы» и других.

Главной работой Павла Луспекаева в кино стала роль бывшего начальника таможни Павла Верещагина в фильме «Белое солнце пустыни» 1970 года выпуска. За неё актёр был посмертно удостоен Государственной премии.

В 2014 году в Москве на территории Федеральной таможенной службы в Филях в честь персонажа Луспекаева в «Белом солнце пустыни» был открыт памятник.

Всего в фильмографии Луспекаева более 30 картин. Он сыграл преподавателя гимнастики по прозвищу Косталмед в ленте «Республика ШКИД», лейтенанта Карцева в фильмах серии «Тайна двух океанов» и завхоза Ферапонтова в драме «Завтра, третьего апреля…».