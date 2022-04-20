СМИ назвали настоящую причину отъезда Чулпан Хаматовой из России

Актриса Чулпан Хаматова покинула Россию сразу после начала спецоперации ВС РФ на Украине, и публика восприняла действия артистки как предательство. Однако оказалось, что настоящей причиной отъезда Хаматовой являются две роли, исполнение которых предшествовало жесткой критике актрисы.

Фото: Андрей Никеричев / АГН Моск Андрей Никеричев / АГН Моск

— От любви до ненависти одна роль: и стоило артистке перевоплотиться в Раису Горбачеву и Зулейху (персонаж сериала «Зулейха открывает глаза» — прим. «ВМ»), как поток жесткой критики от аудитории, не считающей Советский Союз филиалом ада, обрушился лично на актрису, — пояснил журналист КП.

Примечательно, что до этого Хаматова была звездой российского шоу-бизнеса: снималась в хорошем кино и участвовала в различных театральных постановках.