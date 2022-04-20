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1 час назад

СМИ назвали настоящую причину, по которой актриса Хаматова уехала из России

Вечерняя Москва

Актриса Чулпан Хаматова покинула Россию сразу после начала спецоперации ВС РФ на Украине, и публика восприняла действия артистки как предательство. Однако оказалось, что настоящей причиной отъезда Хаматовой являются две роли, исполнение которых предшествовало жесткой критике актрисы.

СМИ назвали настоящую причину отъезда Чулпан Хаматовой из России
Фото: Андрей Никеричев / АГН МоскАндрей Никеричев / АГН Моск

— От любви до ненависти одна роль: и стоило артистке перевоплотиться в Раису Горбачеву и Зулейху (персонаж сериала «Зулейха открывает глаза» — прим. «ВМ»), как поток жесткой критики от аудитории, не считающей Советский Союз филиалом ада, обрушился лично на актрису, — пояснил журналист КП.

Примечательно, что до этого Хаматова была звездой российского шоу-бизнеса: снималась в хорошем кино и участвовала в различных театральных постановках.

В конце марта появилась информация, что Чулпан Хаматова уволилась из театра «Современник». Вскоре эти данные подтвердила директор культурного учреждения Татьяна Баранова. Позже стало известно, что актриса уехала в столицу Латвии — город Ригу. Она перевезла туда трех дочерей, сейчас они адаптируются к жизни в новой стране.

Актеры,Татьяна Баранова,Чулпан Хаматова,Верховный суд,
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