За что ненавидят звезду “Голодных игр” Дженнифер Лоуренс

Американскую актрису Дженнифер Лоуренс, чья популярность возросла благодаря главной роли в подростковой драме “Голодные игры”, не любят в Голливуде. О причинах неприязни к оскароносной звезде – читайте в материале “Рамблера”.
Кто-то считает, что поведение актрисы – всего лишь продаваемый образ простой, “своей в доску” девчонки. Но некоторые коллеги Лоуренс видят в ее “честности и открытости” отсутствие банального воспитания и несдержанность. Так на одном из шоу Дженнифер рассказывала, как подхватила желудочный грипп во время съемок фильма “Джой”, и сравнила свой изнуренный вид с тем, как выглядела Линдси Лохан во время нарко- и алкозависимости. Многих неосторожное высказывание актрисы разочаровало. Ведь выглядело это так, будто Лоуренс пытается самоутвердиться за счет коллеги.
С Дженнифер Лоуренс дважды случался конфуз на премии “Оскар”. В первый раз актриса упала, поднимаясь на сцену за статуэткой (за роль в фильме “Мой парень – псих”). Во второй раз – на красной ковровой дорожке в 2014 году. Джаред Лето, отвечая на вопрос о коллеге, предположил, что девушка делает это намеренно.
В одном из интервью Лоуренс, говоря о бодипозитиве, припомнила шоу “Полиция моды”. Актриса посетовала, что программы вроде этой продвигают неверные установки. Ведущая “Модной полиции” Джоан Риверз молчать не стала. Она написала в Твиттере следующее:
“Забавно, Дженнифер Лоуренс любила FashionPolice во время сезона премий, когда мы каждую неделю отвешивали ей комплименты. (...) Подождите-ка! До меня только что дошло, почему Дженнифер Лоуренс упала на ступенях, когда шла за “Оскаром”. Она споткнулась о собственное высокомерие”.
Дженнифер Лоуренс и певицу Майли Сайрус связывает один человек – Лиам Хемсворт. Для первой он был партнером по фильму “Голодные игры”, для второй – бойфрендом. Однако в одном из интервью, отвечая на вопрос, целовалась ли Лоуренс с Хемсвортом за кадром, Дженнифер подтвердила, что ее с Лиамом связывают и более нежные отношения. Вот только это было совсем не так. И всю шумиху вокруг “любовного треугольника” искусственно подогревали журналисты.