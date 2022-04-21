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3 часа назад

Ален Делон простился с фанатами

Мира Маркина

Французский актер Ален Делон готовится к процедуре эвтаназии. Испанское издание Marca опубликовало обращение Делона к своим поклонникам.

Ален Делон простился с фанатами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Хочу поблагодарить всех, кто сопровождал меня и поддерживал все эти годы. Я надеюсь, что стану примером для будущих актеров не только в работе, но и в повседневной жизни между победами и поражениями. Спасибо вам. Ваш Ален Делон».

Еще в прошлом году Делон говорил в разных интервью об эвтаназии. В ней Делон видит естественное решение для человека, который, достигнув определенного возраста, в какой-то момент хочет мирно уйти из жизни.

Ранее мы писали о том, что Джим Керри планирует завершить актерскую карьеру.

Актеры,Ален Делон,Джим Керри,
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