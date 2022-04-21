Скончалась актриса из "Неприкасаемых" Холлис Резник

Американская актриса Холлис Резник умерла в возрасте 66 лет. Как сообщает Deadline, причина смерти - сердечная недостаточность. Резник снялась в нескольких кинопроектах, в том числе в "Неприкасаемых" и "Клубе Плейбоя". Также артистка известна по ролям в театре Чикаго ("Отверженные", "Бульвар Сансет").

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Актриса выросла в американском штате Огайо. Она получила степень бакалавра изящных искусств в Университете Денисона.

Резник - лауреат Премии Сары Сиддонс в 1992 году за выдающиеся успехи в театре.

"На протяжении десятилетий она была царящей дивой Чикагского театра, звездой мюзиклов с необыкновенной внешностью, потрясающим чувством юмора и выдающейся личностью", - поделился критик Крис Джонс.