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1 час назад

Скончалась актриса из "Неприкасаемых" Холлис Резник

Газета.Ruиещё 1

Американская актриса Холлис Резник умерла в возрасте 66 лет. Как сообщает Deadline, причина смерти - сердечная недостаточность. Резник снялась в нескольких кинопроектах, в том числе в "Неприкасаемых" и "Клубе Плейбоя". Также артистка известна по ролям в театре Чикаго ("Отверженные", "Бульвар Сансет").

Скончалась актриса из "Неприкасаемых" Холлис Резник
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Актриса выросла в американском штате Огайо. Она получила степень бакалавра изящных искусств в Университете Денисона.

Резник - лауреат Премии Сары Сиддонс в 1992 году за выдающиеся успехи в театре.

"На протяжении десятилетий она была царящей дивой Чикагского театра, звездой мюзиклов с необыкновенной внешностью, потрясающим чувством юмора и выдающейся личностью", - поделился критик Крис Джонс.

Ранее стало известно, что умер пасынок актрисы Хелен Миррен. По словам Миррен и ее мужа, Тейлора Хэкфорда, Рио умер от увеальной меланомы — редкой и агрессивной формы опухоли глаза.

Актеры,Неприкасаемые,Отверженные,Хелен Миррен,Крис Джонс,
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