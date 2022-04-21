Джонни Депп отказался от роли Джека Воробья

Голливудский актер Джонни Депп заявил, что не будет участвовать в съемках шестой части «Пиратов Карибского моря» из-за бывшей жены, сообщает издание Comicbook.
12 апреля начались слушания по иску Джонни Деппа к Эмбер Херд. Во время одного из судебных заседаний актер заявил, что ложные обвинения со стороны бывшей жены разрушили его карьеру. Из-за скандала Деппа не пригласили на съемки шестой части пиратской франшизы. Но теперь актер объявил, что не станет участвовать в проекте, даже если компания Disney предложит ему 300 миллионов долларов за роль Джека Воробья.
Ранее мы рассказывали о том, какие секреты вылезли наружу в суде между Деппом и Херд.