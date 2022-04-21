Как таджичка Саёра Сафари стала звездой кино

Актрис из Таджикистана, добившихся признания в российском кинематографе, можно пересчитать по пальцам. Саёра – одна из немногих.

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Настоящая фамилия ее Сафарова, отец – таджик, мать – русская. Несмотря на трудное детство (оно пришлось на гражданскую войну в стране), девочка постоянно играла в спектаклях, а в 16 лет всерьез задумалась об актерской карьере.

В кино она попала совершенно случайно. В Душанбе приехал “Мосфильм”, на кастинг она приехала с сестрой за компанию. А режиссер ее приметил и предложил тоже попробоваться на роль. В итоге утвердили именно Саёру.

В 2008 она уехала в Москву, хотя родители были против. Мать и отца уговаривала вся съемочная группа, выключая Егора Бероева.

Отец в 16 мечтал выдать ее замуж за нелюбимого мужчину. Но девушка проявила характер и настояла на своем. Так Саёра стала стала студенткой Высшего театрального училища имени М.С.Щепкина.

Сегодня на счету 30-летней актрисы множество ролей в кино. Зрителям она стала известной после многосерийного фильма “Гюльчатай”.