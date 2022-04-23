Актер поправился на 9 килограммов ради роли в "Варяге"

"Внешне мы ассоциировали его героя с огромными размерами медведя и ловкостью волка, поэтому ориентировались на подобное внешнее сходство. Его внешний образ должен был пугать и настораживать", — рассказал в интервью Variety Лигдбак.

Для достижения желаемой цели тренер разработал для Скарсгарда специальный график тренировок, включающий в себя плиометрические упражнения (методика, использующая ударный метод) и упражнения для бодибилдеров. Актер занимался в тренажерном зале 6 раз в неделю на протяжении трех месяцев. Из-за эпидемии COVID-19 изначальные даты съемок были перенесены, из-за чего тренировки Скарсгарда продлились еще на 3 месяца. Лигдбак уточнил, что несмотря на регулярность занятий в зале, сами тренировки длились не больше часа. По словам тренера, особый акцент делался на метательные упражнения, потому что по сюжету герой Скарсгарда, принц Амлет, часто орудует топором и копьями.