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56 минут назад

Александр Скарсгард поправился на 9 килограммов ради роли викинга

Газета.Ru

Исполнитель главной роли Александр Скарсгард совершил физическое преображение, работая над новой картиной Роберта Эггерса "Варяг" о древних викингах. Над спортивной формой актера работал знаменитый голливудский тренер Магнус Лигдбак, который помог артисту набрать 9 кг мышечной массы. Они уже работали ранее над фильмом "Тарзан. Легенда".

Актер поправился на 9 килограммов ради роли в "Варяге"
Фото: Газета.ruГазета.ru

"Внешне мы ассоциировали его героя с огромными размерами медведя и ловкостью волка, поэтому ориентировались на подобное внешнее сходство. Его внешний образ должен был пугать и настораживать", — рассказал в интервью Variety Лигдбак.

Для достижения желаемой цели тренер разработал для Скарсгарда специальный график тренировок, включающий в себя плиометрические упражнения (методика, использующая ударный метод) и упражнения для бодибилдеров. Актер занимался в тренажерном зале 6 раз в неделю на протяжении трех месяцев. Из-за эпидемии COVID-19 изначальные даты съемок были перенесены, из-за чего тренировки Скарсгарда продлились еще на 3 месяца. Лигдбак уточнил, что несмотря на регулярность занятий в зале, сами тренировки длились не больше часа. По словам тренера, особый акцент делался на метательные упражнения, потому что по сюжету герой Скарсгарда, принц Амлет, часто орудует топором и копьями.

Также Лигдбак разработал специальную высококалорийную диету для Скарсгарда, включающую употребление 3700 калорий в день и пятиразовое питание.

Актеры,Роберт Эггерс,Александр Скарсгард,
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