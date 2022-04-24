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2 часа назад

Известные актрисы, которых уволили прямо во время съемок фильма

Клео.Ру

Чтобы фильм получился таким, каким был задуман, режиссер проводит кастинг, и, порой с огромным трудом, находит подходящего актера на главную или значимую роль. Даже трудно себе представить, по какой причине в самый разгар съемочного процесса этого самого актера могут уволить. Но и такое иногда происходит.

Актрисы, которых уволили прямо во время съемок фильма
Фото: Клео.РуКлео.Ру

Евгения Симонова

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Симонова должна была сыграть Констанцию Бонасье в картине «Д’Артаньян и три мушкетера» - женщина идеально подходила под образ игривой и озорной дамы, коей ее видел режиссер Георгий Юнгвальд-Хилькевич. Все было готово к работе, включая костюмы героини, как вдруг «сверху» пришел приказ назначить на данную роль Ирину Алферову. Режиссеру ничего не оставалось делать, как подчиниться, иначе работы мог лишиться и он сам.

Марина Зудина

Марина Зудина могла сыграть роль Софьи Зотовой, возлюбленной гардемарина Алексея Корсака. Ее подбирали специально под главного актера Юрия Мороза, чтобы пара гармонично и интересно смотрелась в кадре. Но через некоторое время после начала первых рабочих дней Юрий отказался от роли, так как ему дали разрешение на съемку собственного фильма. Рядом с новым героем, Дмитрием Харатьяном, Марина смотрелась не так хорошо, поэтому было решено заменить ее Ольгой Машной.

Впрочем, на дальних кадрах, если присмотреться, Зудину можно заметить.

Николь Кидман

Культовая актриса должна была сыграть главную героиню фильма «Комната страха» Мег Олтман. Съемки начались без проблем,все шло хорошо, но самочувствие Николь становилось все хуже. Дело в том, что она не успела отдохнуть после выматывающей и сложной роли в картине «Мулен Руж», а потому чувствовала себя неважно. Она продержалась лишь месяц, в течение которого получила аж 3 серьезные травмы, а потом отказалась от дальнейшей работы. Актрису заменили Джоди Фостер.

Натали Портман

В 14-летнем возрасте Натали Портман поступило приглашение сыграть главную роль в фильме «Ромео и Джульетта». Ее партнером должен был стать Леонардо ДиКаприо, но после начала съемок вдруг оказалось, что вместе пара выглядит негармонично. Всем казалось, будто молодой парень совращает совсем еще юную девочку. По этой причине Натали было решено заменить Клэр Дейнс.

Меган Фокс

Меган Фокс стала героиней первых двух частей фильма «Трансформеры», но на съемки третьей части ее уже не пригласили. А дело все в конфликтном характере актрисы: она не пожелала поправляться ради роли и назвала Майкла Бэя самым страшным человеком, с которым ей приходилось сотрудничать. В итоге режиссер избавил актрису от страданий, заменив ее на Роуз Хантингтон-Уайтли.

Энн Хэтэуэй

А Энн Хэтэуэй вообще уволили ближе к концу съемок, заменив на Кэтрин Хайгл. Но режиссер Джад Апатоу так устал от постоянных выходок, недовольств и пререканий со стороны актрисы, что готов был переснять все сцены с ее участием, лишь бы больше не видеть на съемочной площадке.

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