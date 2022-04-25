Георгий Вицин – «брат» Николая Гоголя

В последние годы жизни мало кто узнавал в молчаливом старике кинематографическую знаменитость.

Фото: Русская Планета Русская Планета

Он не спеша прогуливался по Арбату и его окрестностям, порой останавливался в задумчивости, кормил птиц, потом снова пускался в свое неспешное путешествие. От журналистов недовольно отмахивался. Вспоминать ничего уже не хотелось, а рассказывать о творческих планах было уже поздно. В магазинах его узнавали и пытались пропустить вперед.

Видео дня

«Извините, — отвечал он, — я не актер, а его брат. Так что постою вместе с вами…»

Георгия Михайловича Вицина нет с нами уже больше двадцати лет, но кино обрекло его на бессмертие. Хотя вряд ли актер был доволен всеми этими придурковатыми, хоть и забавными алкашами, которых ему довелось бесконечно играть с начала шестидесятых до самого конца карьеры. Но все могло сложиться для него по-другому…

В начале пятидесятых режиссер Григорий Козинцев, снимавший фильм «Белинский», на роль Гоголя позвал Вицина. Тот блеснул великолепной игрой - зрители увидели писателя с хитрым прищуром и иронической улыбкой. Может, писатель был именно таким, и актер сквозь столетие «увидел» истинный его образ?

Позже, увидев Вицина в комедии «Пес Барбос и необычный кросс», Козинцев искренне огорчился: «Зачем Гоша снимается в такой муре?» Знаменитый режиссер видел его в принципиально иных ролях, ибо уже знал возможности молодого актера.

Козинцев увидел в нем – сейчас это кажется почти невероятным! - Гамлета, но отчего-то затея не осуществилась. На ту роль, как известно, был выбран Иннокентий Смоктуновский – и его имя загремело. Другую роль, которую мог исполнить Вицин – в «Оводе», – отдали Олегу Стриженову. И он прославился.

Смотреть сегодня на актера в фильме «Белинский» иначе как без улыбки невозможно - от того, что припоминаются все последующие пьяноватые придурки и «трусы», сыгранные Вициным. И кажется, что его Гоголь вдруг потянется за бутылкой и, захмелев, начнет куролесить.

Вицин снова надел парик Гоголя в картине «Композитор Глинка», вышедшей на экраны в 1952 году.

Кстати, была в творческой биографии актера и третья роль классика – в экранизации «Повести о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем». В фильм, вышедший в 1959 году, ввели Автора, которого и сыграл Вицин. Но озвучивал его почему-то Леонид Хмара.

На долю Вицина пришлась еще одна серьезная роль – художника Репина в фильме «Василий Суриков». Но после этого он навсегда упрятал в пыли бутафорского хлама свое драматическое амплуа. Жалел ли он об этом? Может быть, но никогда о смене характеров не говорил.

На Вицина по-настоящему обратили внимание в фильме «Запасной игрок». Это была комедия режиссера Семена Тимошенко, того самого, что поставил знаменитого «Вратаря». Сюжеты и 1937-го, и 1954-го – просты, но актуальны для того времени: вперед, к победе сквозь невзгоды и неудачи! Во «Вратаре» к ней со всех ног мчится Антон Кандидов, в «Запасном игроке» – Вася Веснушкин, сыгранный Вициным. Футбол превращает его из дублера в самого что ни на есть основного, нужного команде человека. Между прочим, этот сюжет жизнь постоянно превращает в реальность. Так что многие из наших спортсменов могут утверждать, что выросли из футболки Вицина.

По сути дела, Тимошенко снял не второй фильм, а продолжение первой комедии – по другому сценарию, с иными, но тоже замечательными исполнителями: Рыбниковым, Кадочниковым, Филипповым, Бернесом, Конюховой. И картина опять вышла успешная, снова с бодрыми, жизнеутверждающими песнями Дунаевского – про то, что «не только ноги нужны в футболе - нужна в футболе, между прочим, голова!» и о том, что «нам года - не беда, если к цели стремишься большой».

Перед съемками актер ходил на стадион сбрасывать, как он выражался, «лишний жирок». Ему пришлось не только играть в футбол, но и боксировать. Однако это вышло актеру в прямом смысле боком: мощный удар Кадочникова, кстати, перворазрядника, поверг Вицина на ринге. Результат – сломанное ребро.

В другом фильме – «Она вас любит» – актеру пришлось встать на водные лыжи, хотя он долго не решался на такой эксперимент. И - беспрестанно падать, хотя тут, к счастью, обошлось травм.

…После «Запасного игрока» Вицин буквально утонул в комедиях. Режиссеры, главным образом Леонид Гайдай, заставляли актера безудержно и даже – простите, Георгий Михайлович! - глупо веселиться. Так было в «Операции «Ы»…», «Кавказской пленнице», «Джентльменах удачи» и других картинах, которые, возможно, и сам Вицин быстро забывал.

«Какого драматического актера потеряли!» — сокрушался Козинцев. «Зато какого комедийного нашли!» — весело возражал его коллега Григорий Александров. Подтверждением последних слов можно считать роль Вицина в комедии «Женитьба Бальзаминова». В этом фильме актер показал все свое огромное дарование. Но было и разочарование: после съемок мучительной для Вицина и Нонны Мордюковой сцены со страстными поцелуями острая на язык актриса выдала: «Не пьешь, не куришь, к женщинам не пристаешь. Ты — труп!»

«Нет, я не труп, я - йог»,

— улыбнулся Вицин, который никогда ни с кем не спорил. И тем более не скандалил.

Он действительно серьезно увлекался йогой. В ней есть интересное психологическое упражнение: надо запрограммировать себя на другой возраст. Именно оно помогало Георгию Михайловичу перевоплощаться в молодых или, наоборот, более старых героев. Так было в фильмах «Запасной игрок», «Женитьба Бальзаминова», «Максим Перепелица». В театре Ермоловой, где он служил более тридцати лет, в спектакле «В добрый час» 40-летний Вицин изображал десятиклассника!

Его коллега Савелий Крамаров вспоминал, как в одной из командировок Вицин поражал его ежедневными занятиями йогой. И это была не дань моде, как объяснял Георгий Михайлович, а необходимость: благодаря йоге он отдыхал на съемках, давал организму расслабиться.

Актер и его герои разнились как небо и земля. Вицин отвергал любые застолья с выпивкой и никогда не курил. Еще в детстве получил «урок отвращения» к табаку, усвоенный навсегда. Ходил пешком, считая автомобиль не меньшим злом, чем застолье и сигареты. В общем, если сказать, что Георгий Михайлович был воплощением здорового образа жизни, это не будет большим преувеличением. В поликлиники он принципиально не ходил. Усмехался:

«А то найдут чего-нибудь, вот и начнешь думать о своих болячках».

Георгий Михайлович обожал животных — покупал еду для бродячих кошек и собак, и продавцы магазинов специально оставляли для него косточки и мясные обрезки. Смешно – правда, только не для соседей Вицина: он подкармливал даже тараканов…

Любил он уединяться за книгой, и предпочитал литературу серьезную: Овидия, Горация, Петрарку. С балкона своего дома в Староконюшенном переулке смотрел через телескоп на ночное небо.

Вицин профессионально рисовал, лепил, хотя этому он нигде не учился. Делал карикатуры на знакомых, уединялся на природе с мольбертом. Интересно, что стремился он к образам не вполне реальным. Может быть, изображал то, что ему так и не довелось сыграть?