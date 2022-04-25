Звезда «Сверхъестественного» Миша Коллинз сделал каминг-аут

Звезда сериала «Сверхъестественное» Миша Коллинз во время посвященного сериалу конвента в Нью-Джерси (США) сделал каминг-аут, сообщает портал out.com. Артист рассказал о своей бисексуальности.
Это произошло во время общения с поклонниками.
«Как много из вас считает себя интровертами? А экстравертами? Сколько здесь бисексуалов? А я и то, и другое, и третье», — признался 47-летний актер.
В «Сверхъестественном» Коллинз играл Кастиэля — персонажа, который также сделал каминг-аут. Последний сезон проекта вышел в 2020 году.
Миша Коллинз с 2001 года был женат на журналистке Виктории Ванток. У пары двое детей: Уэст Анаксимандр и Мейсон Мари. В 2021 году Коллинз подтвердил информацию о том, что развелся с Ванток.