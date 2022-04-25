Николаса Кейджа мог заменить другой актер в фильме о Кейдже

Поначалу авторы проекта Том Гормикэн и Кевин Эттен не были уверены, что звезда согласится на съемки из-за их малоизвестности. Кроме того, они опасались, что в случае отказа артиста студии не захотят приобретать права на сценарий. Думая о возможном отказе Кейджа, авторы планировали пригласить на главную роль Дэниэла Дэй-Льюиса или рассмотреть в качестве возможной кандидатуры Кристиана Бэйла. Однако опасения оказались напрасными, поскольку Кейдж заинтересовался проектом. Позднее сам актер признавался, что не жалеет о своем решении.