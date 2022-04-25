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57 минут назад

Дэниэл Дэй-Льюис мог заменить Николаса Кейджа в фильме о Николасе Кейдже

Газета.Ru

Создатели "Невыносимой тяжести огромного таланта" рассказали изданию The Hollywood Reporter, как происходил процесс поиска исполнителя главной роли - вымышленной версии актера Николаса Кейджа.

Николаса Кейджа мог заменить другой актер в фильме о Кейдже
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Поначалу авторы проекта Том Гормикэн и Кевин Эттен не были уверены, что звезда согласится на съемки из-за их малоизвестности. Кроме того, они опасались, что в случае отказа артиста студии не захотят приобретать права на сценарий. Думая о возможном отказе Кейджа, авторы планировали пригласить на главную роль Дэниэла Дэй-Льюиса или рассмотреть в качестве возможной кандидатуры Кристиана Бэйла. Однако опасения оказались напрасными, поскольку Кейдж заинтересовался проектом. Позднее сам актер признавался, что не жалеет о своем решении.

Премьера картины "Невыносимая тяжесть огромного таланта" состоялась 12 марта 2022 года на кинофестивале South by Southwest. По сюжету Николас Кейдж играет самого себя - актера, который переживает творческий кризис и неожиданно получает задание от ЦРУ спасти дочь мексиканского политика от наркобарона.

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