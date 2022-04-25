Кто из звезд озвучивал знаменитых мультгероев

Голос персонажа —это его визитная карточка и важная составляющая образа. «Рамблер» расскажет о звездах эстрады, кино и театра, которые внезапно попробовали себя в озвучке, и у них это получилось на все сто.

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Георгий Вицин — Кот Василий

РИА Новости, Кадр из фильма «Чародеи»

Василий — говорящий кот, герой фильма Константина Бромберга «Чародеи» (1982). И озвучи его прекрасный советский актер Георгий Вицин. Вот только догадаться об этом непросто и вот почему. Бромберг и Борис Стругацкий придумали для Василия целую сюжетную линию. По их задумке он был очень вежливым, но игривым говорящим котом. В «Чародеях», например, предусматривалась сцена, в которой Василий, видя кошку на улице, приходил к Шемаханской и просил дать ему отпуск не в январе, а в марте, как у всех его сородичей. Но Бромбергу сделали строгий выговор за игривые намеки из уст животного. Пришлось все реплики вырезать, оставив только два выкрика «Хам! » и «Ура! ».

Александр Буйнов — Распутин

«Все во мраке ночи связано с местью! » — рефрен этой песни главного антагониста диснеевского мультфильма «Анастасия» легко врезается в память. Но знали ли вы, что Григория Распутина в русском дубляже озвучил российский эстрадный певец Александр Буйнов? Для этой роли звезде пришлось попотеть. Ведь его герой был настолько же эмоциональным, насколько злобным и мстительным. К сожалению, больше дубляжом Буйнов практически не занимался.

Владимир Раутбарт — Шапокляк

Кадр из фильма «Операция Ы», Кадр из мультфильма «Крокодил Гена»

Героиня серии мультфильмов про Чебурашку, крокодила Гену и их друзей всегда производила неоднозначное впечатление на зрителей. Но что ясно точно: образ вредной старушки Шапокляк запомнился не только благодаря ее внешности, но и благодаря ее голосу. А озвучил ее советский актер Владимир Раутбарт. Он же, кстати, сыграл профессора из фильма Леонида Гайдая «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика». У Владимира не было актерского образования, но он с 14 лет работал в эвакуированном ленинградском ТЮЗе, а после войны — в Омском драматическом театре. Когда Раутбарту было 30, он получил звание заслуженного артиста. Роль Шапокляк, к сожалению, для талантливого актера оказалась последней. В 40 лет Владимир умер.

Григорий Антипенко — Флинн Райдер

Обаятельный воришка из мультфильма «Рапунцель: Запутанная история» (2010) покорил сердце не только главной героини, но и многих зрительниц. Свой голос Флинну подарил один из ключевых героев сериала «Не родись красивой» Григорий Антипенко. Своего персонажа актер назвал замечательным, благородным в душе воришкой. «У меня к себе больше претензий, чем к Флинну Райдеру», — заявил Антипенко, давая интервью о своей работе над озвучкой мультфильма.

Дмитрий Харатьян — Джон Смит

Один из главных героев диснеевского мультфильма «Покахонтас» (1995) запомнился зрителям как амбициозный путешественник и неутомимый искатель приключений. Он отправляется вместе с экспедицией в Новый Свет, где его ждет судьбоносная встреча с красавицей-Покахонтас. Этого неотразимого персонажа озвучил российский актер и любимец женщин Дмитрий Харатьян. Сердце зрителей растаяло.