Биография и личная жизнь Екатерины Шпицы

Биография талантливой Екатерины Шпицы, ее личная жизнь интересует многих поклонников. Актриса владеет уникальным даром проживать роль, как собственную жизнь. На экране она с первых кадров приковывает внимание к себе своей естественностью, обаянием. Ее имя может любую кинокартину сделать популярной.

Фото: Клео.Ру Клео.Ру

Детские годы, юность

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Родина будущей артистки — город Пермь. На свет Катя появилась 29 октября 1985 года — на месяц раньше срока, когда мама в этом городе была у родственников в гостях. Семья же жила в Республике Коми, небольшом городе Инта, куда молодая женщина вернулась уже с новорожденной.

Отец девочки, Анатолий Васильевич, по национальности украинец. Работал шахтером, в 90-е открыл небольшой бизнес. Стал производить предметы интерьера, мебель. Мать Кати, Галина Федоровна, по национальности русская, по образованию юрист, работала адвокатом.

В первый класс Катюша пошла в Инте. Школа была экспериментальной, творческой. В ней преподавали французский язык, музыкальную литературу, сольфеджио, хореографию.

Клео.Ру

В 1998 Шпицы перебрались в Пермь. Катя поступила в школу с уклоном на изучение французского языка. Здесь она проявила свой талант актрисы. Будущая звезда театральной сцены в 13 лет воплотила образ Джульетты в экспериментальном театре «КОД». Занималась она и танцами.

В 15 лет поступила в театр под названием «Новая драма». Это было началом ее становления, получения опыта. Начинающей артистке доверяли главные роли, она много гастролировала.

«Чайка»;

«Сказки?... Сказки!»;

«Елизавета Бам». Наиболее яркие роли сыграны в постановках:

Школу Екатерина закончила, получив золотую медаль. В 17 лет поступила в Пермский университет учиться на юриста. Выбор этот был связан с тем, что количество ролей уменьшилось, а юридическое образование было престижным.

Параллельно девушка училась на отделении актеров в институте культуры. Подрабатывала танцовщицей, пробовала себя в карьере модели. Но из-за небольшого роста (менее 160 см) модельный бизнес не принял ее.

2005 год ознаменовался переездом начинающей актрисы в Москву.

Творчество

В столице девушка познакомилась с влиятельным мужчиной — Юрием Чернявским. Он ей предложил поработать репетитором-хореографом в продюсерском центре. Здесь же Шпица была и певицей, и преподавателем английского, а после и познакомилась с нужными людьми.

Спустя полгода восходящая звезда получила дебютную киноработу в ремейке австрийской музыкальной истории «Петер», которую кинематографисты России назвали «Адам и превращения Евы». Ее партнером был Антон Макарский.

Кинокритики высоко оценили киноленту. Ее тепло приняли зрители разных возрастов.

Клео.Ру

«Принцесса цирка»;

«Синие ночи»;

«Сваха»;

«Колдовская история»;

«Катя». 2007-2009 годы отмечены участием киноактрисы в фильмах:

Настоящую известность Шпица получила после выхода киноленты «Катя», где актриса воплотила главный образ военной героини. В 2011 вышло продолжение «Катя-2» о жизни главной героини после войны, которую также сыграла Шпица.

Актрису после ее успеха в сериале стали часто приглашать сниматься в фильмах, но она соглашалась не на все предложения, чтобы не закрепить за собой один стереотип ролей.

Шоу

Звезду театральной сцены и кино приглашают участвовать в телевизионных проектах. В 2013 она вела шоу «Вышка», где знаменитости соревновались в прыжках с вышки в воду.

2013-й ознаменовался еще и тем, что Екатерина стала участницей «Ледникового периода». Тренироваться было сложно, во время одной из тренировок девушка упала, ударившись головой об лед. Потеряла сознание. Скорая увезла участницу шоу в больницу. К счастью, травмы у нее не оказалось, и вечером они с Максимом Стависким, с которым была в паре, вышли выступать на лед.

На 9-м этапе пара была удостоена приза симпатий зрителей.

Клео.Ру

Этот же год был отмечен участием актрисы еще в одном шоу — «Точь-в-точь». Она превосходно сделала пародии на 11 певиц и актрис. Особенно хорошо получился номер, где она изображала Полину Гагарину.

За время творческой карьеры Екатерина Шпица, кроме работы в театре, кино, участия в разных шоу, озвучила российский мультфильм и испано-американский анимационный фильм. Приняла участие в клипах двух музыкальных групп.

Личная жизнь

Замуж актриса вышла, когда ей исполнилось 26 лет. Первый супруг, Константин Адаев, в столицу приехал из Казани, работал профессиональным каскадером. У пары через год появился малыш — Герман. Когда сынишке исполнился месяц, актриса вышла из отпуска на работу. Малыш оставался с бабушкой или с мужем. Между супругами отношения быстро разладились, последовал развод. Причину никто не называет.

Дружеские отношения бывшие супруги сохранили. Константин участвует в воспитании Германа.

Спустя некоторое время Екатерину заметили в обществе Марюса Вайсберга, режиссера, с которым они познакомились на премьере одной из картин. Однако вскоре их отношения распались.

Звезда экрана ведет страничку в популярноых соц.сетях, где размещает снимки с различных мероприятий, фото с сыном, друзьями.

Октябрь 2018 принес знаменитой красавице два важных события: исполнилась мечта о главной роли в замечательном спектакле «Ромео и Джульетта», воплотившаяся на сцене музея-театра «Булгаковский дом», и поступило предложение от любимого человека стать его женой.

Клео.Ру

Бизнесмен и персональный фитнес-тренер Кати Руслан Панов старше ее на три года. Официально они зарегистрировали отношения в 2021 году. Актриса считает, что штамп в паспорте — не главное. Намного важнее быть счастливой, чувствуя надежную опору и защиту любимого человека.

Шпица увлекается дизайном интерьеров, любит создавать домашний уют. Однажды она попросила будущего супруга подарить ей на день рождения лазерный уровень, чем его очень удивила. Тем не менее Роман этот инструмент ей подарил.

Общих детей у пары пока нет.

Екатерина Шпица сегодня, новости

Звезда сцены и кино продолжает много работать. В 2021 снялась в комедии на злободневную тему «День города». Поклонникам сообщила, что давно мечтала о комедийной роли. Тогда же участвовала в телешоу «Танцы со звездами».

Екатерина — прекрасная мама. В феврале 2022 ее сыну исполнилось 10 лет. Она его нежно поздравила с этой датой.

Наследник радует звездную маму своими талантами. В своем блоге актриса иногда выкладывает ролики, где ее сын демонстрирует способности кулинара и интеллектуала. В этом же месяце знаменитость тепло поздравила супруга с годовщиной свадьбы. Она разместила трогательное фото, где влюбленные выглядят необычайно счастливыми.

Интересные факты: Звезда имеет сводную по матери старшую (разница 13 лет) сестру, которая живет в Санкт-Петербурге.

Екатерина в 7 лет стала победительницей конкурса красоты «Золушка-92».

Кареглазую красавицу до восемнадцатилетнего возраста изматывало хроническое заболевание. Она периодически с детства испытывала жжение по коже и страшный зуд. Чтобы облегчить болезненное состояние, тело ее на ночь приходилось мазать специальными мазями и обматывать бинтами. После 18-го дня рождения болезнь полностью ушла.

Шпица любит изучать иностранные языки. Сейчас она знает украинский, английский, немецкий, французский.

При небольшом росте (менее 160 см) вес Катерины составляет 45 кг. Раздельное питание позволяет фигуре актрисы оставаться миниатюрной.

Звезда кино тщательно следит за кожей лица и выглядит моложе своих лет.

Любит спорт, часто занимается в тренажерном зале, посещает бассейн.

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