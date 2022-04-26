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1 час назад

Актера Билла Мюррея обвинили в неподобающем поведении на съемках фильма

Родной город

Известного американского киноактера Билла Мюррея обвинили в неподобающем поведении во время съемок картины «Быть смертным». Работу над фильмом приостановили 18 апреля 2022 года.

Билла Мюррея обвинили в неподобающем поведении на съемках фильма
Фото: Родной городРодной город

Автор жалобы и подробности проведения расследования еще не известны. При этом, по информации СМИ, режиссер и сценарист Азиз Ансари, а также вторая звезда проекта актер Сет Роген не критиковали Мюррея за поведение во время съемок. Студия, которая занимается производством киноленты, отказалась от комментариев, передает Deadline.

Съемки фильма стартовали 28 марта, а премьера была запланирована на 2023 год. Однако в связи с новыми обстоятельствами дата релиза может быть пересмотрена.

Напомним, актер Билл Мюррей известен своими ролями во множестве кинокартин, среди них: «Охотники за привидениями», «День сурка», «Ангелы Чарли», «Трудности перевода», «Сломанные цветы» и многие другие. При этом в некоторых проектах он выступал в качестве режиссера, сценариста или продюсера.

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