Билла Мюррея обвинили в неподобающем поведении на съемках фильма

Известного американского киноактера Билла Мюррея обвинили в неподобающем поведении во время съемок картины «Быть смертным». Работу над фильмом приостановили 18 апреля 2022 года.

Автор жалобы и подробности проведения расследования еще не известны. При этом, по информации СМИ, режиссер и сценарист Азиз Ансари, а также вторая звезда проекта актер Сет Роген не критиковали Мюррея за поведение во время съемок. Студия, которая занимается производством киноленты, отказалась от комментариев, передает Deadline.