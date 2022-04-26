Почему Евгений Моргунов не был похож на своих веселых героев

Харизма, обаяние и временами невозмутимый вид превратили штатного работника вагоноремонтного завода в звезду всесоюзного масштаба. Но из-за непростого характера и любви к розыгрышам Евгений Моргунов в свое время лишился дружбы многих коллег.

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Комедийные роли прославили Евгения Александровича, который долгое время довольствовался лишь участием в эпизодах. Звездный час артиста настал после знакомства с режиссером Леонидом Гайдаем, который и предложил колоритному мужчине стать частью веселой троицы. Трус, Балбес и Бывалый — над приключениями этих забавных товарищей мы продолжаем смеяться и по сей день. Однако мало кто знает, что легендарное трио, состоящее из Юрия Никулина, Георгия Вицина и самого Моргунова, просуществовало недолго именно по вине последнего.

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Но вернемся к началу истории. Любитель розыгрышей родился 27 апреля 1927 года. Когда мальчику было два года, его отец ушел из семьи, поэтому воспитанием сына занималась только мама. С самого детства Женя увлекался поэзией, но далекоидущим творческим планам помешала война. В 14 лет мальчик устроился на завод, где ему день за днем приходилось вытачивать болванки для снарядов. В тот тяжелый для всей страны период семья Моргуновых часто голодала. Как-то раз мать принесла домой редкий для того времени деликатес –пачку сливочного масла. Голодный подросток съел жирный продукт в один присест и без хлеба, а затем у него случился приступ панкреатита.

С тех пор у парня начались проблемы с пищеварением и обменом веществ, которые через несколько лет обернулись диабетом. Отчасти заболевание повлияло и на без того непростой характер молодого работника, но о своей любви к искусству он так и не забыл. И однажды Моргунов решил пошутить, написав небольшое письмо Сталину, который впоследствии откликнулся на просьбу самого обычного работяги.

«Уважаемый Иосиф Виссарионович, примите меня в искусство. Я рабочий Сокольнического вагоноремонтного завода СВАРЗ, болваночник, хочу быть в искусстве, участвовал в самодеятельности, работал в массовке на «Мосфильме». Но директор нашего завода препятствует этому стремлению. Я хочу быть как Станиславский, Немирович-Данченко», — было сказано в небольшой записке в адрес вождя.

В ответе Сталина были четкие указания – отправить инициативного рабочего для поступления в Театр имени Таирова. Оказавшись в труппе камерного театра, Моргунов вскоре был замечен легендарным режиссером Сергеем Герасимовым, благодаря которому попал на курс маэстро во ВГИК. Но, несмотря на успех фильма «Молодая Гвардия», где Евгений Александрович сыграл плохиша Стахановича, актеру роль отрицательного героя пришлась не по душе. Другое дело – весельчак Бывалый и его компаньоны Трус и Балбес в исполнении Никулина и Вицина.

Предложенное режиссером Леонидом Гайдаем амплуа могло бы еще много лет приносить ему «дивиденды», однако союз трех распался уже во время съемок «Кавказской пленницы». Острую фразу — «Гайдай, что-то ты совсем мышей не ловишь!» — мэтр отечественного кинематографа так и не простил своему протеже. Больше режиссер никогда не приглашал Моргунова для съемок в своих картинах.

Что же касается приятельских отношений с Никулиным, то их один из самых неугомонных пранкеров своего времени разрушил одним довольно сомнительным розыгрышем. Как-то раз Евгений Александрович пришел к зданию цирка на Цветном Бульваре (предварительно нацепив депутатский значок), где стал уверять прохожих, что все их жилищные вопросы в обязательном порядке решит директор цирка. Никулина так разозлила выходка коллеги, что он приказал не впускать его в здание. А впоследствии Моргунов якобы не смог скрыть свою зависть, заявив в отношении звезды «Бриллиантовой руки» в одном из интервью следующее: «Работали втроем, а Госпремию получил Никулин!».