Как сложилась судьба мальчика из комедии «Сирота казанская»

Сыграть в большом кино — мечта многих ребят, увлеченных кинематографом. Таким был и Михаил Филипчук, запомнившийся российским зрителям ролями в фильмах «Вор» (1997) и «Сирота казанская» (1997). Как сложилась жизнь одаренного ребенка, расскажет «Рамблер».

Фото: Кадр из фильма "Сирота казанская" Кадр из фильма "Сирота казанская"

Михаил Филипчук родился в Душанбе. Однако через несколько лет вместе с семьей мальчик переехал в Подмосковье. Кстати, родители Михаила далеки от актерской среды: отец основал собственное предприятие в сфере рекламы, мама была домохозяйкой.

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Еще когда Филипчук учился в начальной школе, к ним на утренник заглянул один из режиссеров «Ералаша». В команду тележурнала искали новых детей-актеров, потенциальных звезд. Мишу тоже заметили, пригласили на кастинг, но он его не прошел. Однако информация о мальчике сохранилась в базе юных актеров.

Всего год с небольшим спустя среди анкет детей режиссер Павел Чухрай заприметил Мишу Филипчука. Ему предложили роль в фильме «Вор». Родители мальчишки долго совещались, но все-таки дали согласие на участие сына в проекте. В течение года мама Миши сопровождала его на съемки.

Юный актер справился со своей задачей потрясающе. Мише удалось, находясь в одном кадре с Владимиром Машковым, не только не потеряться, но и перетянуть на себя внимание зрителя. Голубоглазого, трогательного мальчонку до сих пор вспоминают. В одном из интервью Машков признался, что был поражен талантом коллеги.

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Кстати, фильм Чухрая получил шесть премий «Ника» и был номинирован на «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

Миша свою награду тоже получил. Одна из самых почетных приравнивалась к детскому «Оскару». На ее вручение мальчик летал в Америку.

Позже для Миши Филипчука нашлась роль в картине Владимира Машкова и Тамары Владимирцевой «Сирота казанская». Затем актер сыграл маленького Юрия Лужкова в короткометражке Владимира Хотиненко «Мы дети твои, Москва! » (1997). Была еще небольшая роль в «Крестоносце-2» (1998). А после нее Михаил исчез с кино- и телеэкранов.

Активные съемки в разных проектах стали мешать учебе в школе. А Михаил был не из тех детей, кто бы с радостью забросил учебники подальше. Звездная болезнь тоже молодого актера обошла стороной. Филипчук отказался от карьеры в кино. Об этом на своей страничке в соцсетях написал и Владимир Машков.

«Михаил Филипчук решил не связывать жизнь с искусством. Выбирая между активным продолжением съемок и образованием, семья выбрала последнее. После школы Миша поступил на факультет общей и прикладной физики в МФТИ и занялся квантовой радиофизикой, работал в Москве бизнес-консультантом, а затем эмигрировал в США. Сегодня Михаилу 33 года, он живет в Лос-Анджелесе ».

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