Перепутали в роддоме: нелегкий путь звезды фильма «За двумя зайцами» Олега Борисова

Гениальный актер театра и кино Олег Борисов заставлял зрителей испытывать по-настоящему яркие эмоции. Он всегда переигрывал своих героев, блестяще справляясь с самыми разноплановыми ролями.

Фото: Кадр из фильма Кадр из фильма

Будущий народный артист СССР родился 8 ноября 1929 года в небольшом поселке в Ивановской области. Уже с первых дней своей жизни Альберт Борисов, названный для того времени необычно в честь бельгийского принца, заставил родных изрядно понервничать. Впрочем, виновниками казуса стали сотрудники местного роддома, выписавшие маму будущей звезды с чужим ребенком. Приехав домой, женщина распеленала младенца и пришла в ужас – вместо сына ей вручили чужую девочку. Обратный обмен прошел не без скандала, но после криков возмущенной дамы кроха все же был возвращен.

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Со временем громкое имя малыша было вытеснено более домашним – Аликом, а в студенческие годы Альберт и вовсе стал именоваться Олегом. В юности он часто задумывался о будущей профессии и долгое время даже склонялся к поступлению в Институт Востоковедения. Но одна случайная находка навсегда изменила его жизнь. Прочтя книгу «Беседы К.С. Станиславского», Олег отправился на вступительные экзамены в школу-студию при МХАТ.

Дальше события развивались быстро. После получения диплома перспективный молодой актер являлся одним из главных кандидатов на место в основной труппе театра, но в самый последний момент его «заменили» другим выпускником. Тогда Борисов оказался в Киевском театре имени Леси Украинки, куда его послали по распределению. И первая работа стала для актера судьбоносной. Именно здесь он встретил дочь бывшего директора театра Аллу Латынскую. Любимая женщина впоследствии родит ему сына Юрия. А еще Алла, которую Олег Иванович называл свои кладом, станет его единственной любовью.

Несмотря на талант и трудолюбие, Борисову долго не везло с киноролями, ему доставались исключительно второстепенные персонажи. Но благодаря картинам «Город зажигает огни», «Черноморочка» и «Балтийское небо» его все же заметили. А в 1961 году на экраны выйдет умопомрачительная комедия «За двумя зайцами». Режиссер Виктор Иванов искал актера подходящего на роль плута и брачного афериста Свирида Петровича.

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Вот только известные на тот момент артисты Юрий Тимошенко и Николай Гриценко так и не появились на съемочной площадке, сославшись на занятость. К счастью, Олег Борисов, служивший на тот момент в Театре русской драмы, от предложения отказываться не стал. Поначалу Иванов мучился из-за сомнений. Его ужасно смущала неопытность Борисова, но, как только восходящей звезде нанесли грим, от тревог режиссера не осталось и следа.

После оглушительного успеха артисту стали предлагать другие роли. Вслед за картиной «За двумя зайцами» Борисов снимется в таких фильмах, как «Крах инженера Гарина», «Дайте жалобную книгу», «Остановился поезд». Однако во время съемок фильма «26 дней из жизни Достоевского» Борисов поссорился с Александром Захри. Ему не понравилось видение режиссера. За свою принципиальность самый обаятельный «плут» страны даже был на несколько лет изгнан из кинематографа…