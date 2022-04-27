Как Сталин решил судьбу Евгения Моргунова

27 апреля исполняется 95 лет со дня рождения выдающегося советского и российского актера и кинорежиссера, сценариста, продюсера, Заслуженного артиста РСФСР Евгения Моргунова. В честь его юбилея телеканал «МИР» покажет фильм «Покровские ворота», в котором Моргунов сыграл роль автора сатирических куплетов Соева.

Фото: ТАСС / Великжанин Виктор ТАСС / Великжанин Виктор

Фильм любим уже несколькими поколениями, его давно разобрали на цитаты. Интересно, что родилась эта история в реальной московской коммуналке, и у каждого героя был свой прототип. Автор пьесы драматург Леонид Зорин, будучи студентом, снимал комнату на Петровском бульваре, где и познакомился со своими персонажами. Так появилась сперва пьеса, а потом и сценарий фильма.

Видео дня

Смотрите в среду, 27 апреля, в 23:15 на телеканале «МИР» легендарный фильм «Покровские ворота» с Евгением Моргуновым в роли поэта Соева.

В честь юбилея актера рассказываем о том, как Иосиф Сталин повлиял на его творческий путь, жалел ли Моргунов, что ему не досталась серьезная драматическая роль, которую можно было бы назвать главной в жизни, и как он относился к образу Бывалого, который сделал его всенародно знаменитым.

Как Сталин росчерком пера решил судьбу юного Моргунова

Будущий комедийный актер Евгений Моргунов родился 27 апреля 1927 года в Москве. Отца своего он не помнил: тот ушел из семьи, когда мальчику был всего год. Мать воспитывала сына одна. Она работала сперва на заводе, потом санитаркой в роддоме. И, хотя денег в семье постоянно не хватало, Женя рос здоровым, веселым и активным ребенком. Он играл в футбол, затевал шалости, озорничал. Семья жила на улице Матросская тишина в Сокольниках.

Когда началась Великая Отечественная война, Моргунову было 14 лет. Годы настали голодные, и подросток, как и тысячи его ровесников, устроился работать на завод. Мальчишка был маленького роста, и для него к станку приставляли ящик. На Сокольническом вагоноремонтном заводе он вытачивал болванки для артиллерийских снарядов. Там, у станка, юный Моргунов и вытянулся: в какой-то момент оказалось, что ящик ему уже не нужен.

Трудился он наравне со взрослыми, по 12 часов в сутки. Но все равно находил возможность посещать и драмкружок при Дворце культуры, и театры, куда всегда умудрялся пробираться без билетов. Подросток знал десятки способов, чтобы обойти контроль, и был знаком со всеми рабочими сцены, которые соглашались провести настырного мальчишку на спектакли через служебный вход.

Но больше всего Моргунов любил консерваторию: классическая музыка просто завораживала его, уносила от суровой реальности в совершенно запредельные миры. Если не удавалось пойти в театр или концертный зал, Женя всегда слушал музыку дома, по радио. В то время часто передавали симфонические произведения и фрагменты опер.

Уже 16-летним он точно знал, что хочет стать актером. Ну или хотя бы работать в театре – все равно, кем. Но рабочие руки нужны были на заводе, и директор его не отпускал ­– в то время руководители оборонных предприятий наделялись таким правом.

И тогда он написал письмо Сталину: «Я хочу быть таким, как Станиславский и Немирович-Данченко». Это был шаг отчаяния и ребяческой веры в то, что Отец Народов одним росчерком пера решит его судьбу. Самое удивительное, что ответ от Сталина действительно пришел. На имя директора завода поступило подписанное им письмо, что Евгений Моргунов направляется работать в Камерный театр Таирова, во вспомогательный состав. Там 16-летний Моргунов проработал всего год, а в 1944 году был зачислен во ВГИК на актерский факультет. И сразу на третий курс, который вел великолепный педагог и режиссер Сергей Герасимов.

Конечно, в мирное время это было бы невозможно: 17-летний пацан – и вдруг сразу на третий курс! Но шла война, почти все студенты ушли на фронт, и Герасимов решил, что ради дела можно пойти навстречу настырному парню. Кому-то же надо выступать в мужских ролях! На этом курсе учились такие замечательные актеры, как Клара Лучко, Инна Макарова, Людмила Шагалова, Муза Крепкогорская, Нонна Мордюкова, Вячеслав Тихонов, а чуть позже появился и Сергей Бондарчук.

«Талантлив ли Моргунов?»: рекомендация Александра Довженко

После окончания института Сергей Герасимов снял многих студентов этого курса в экранизации «Молодой гвардии». Правда, Моргунову досталась лишь небольшая роль предателя Стаховича, но он не огорчался. В то время ему было гораздо важнее делать общее дело, вариться в этой юной, творчески заряженной и бесшабашной актерской среде. Актер Валентин Гафт, который был младше и жил по соседству с Моргуновым, вспоминал: «Помню, как к Жене домой приходили молодые артисты, снимавшиеся в этом фильме: Нонна Мордюкова, Сергей Гурзо, еще кто-то, весь состав, мы их видели, как говорится, живьем. Однажды я долго дожидался в подъезде Женю. Завидев его внушительную фигуру, догнал и стал просить научить меня читать стихи, прозу, так как хочу поступать». Правда, по словам Гафта, Моргунов так и не снизошел до соседского мальчишки. Он уже парил тогда совсем в других сферах.

С 1948 года Евгений Моргунов играл в Театре-студии киноактера. Знаменитый кинорежиссер Александр Довженко дал ему совершенно уникальную характеристику:

«Талантлив ли Моргунов? Этого я не знаю, но, если в экспедиции застрянет машина, Моргунов тут же ее вытащит. Талантлив ли Моргунов? Этого я не знаю, но Моргунов прекрасно переносит жару и холод, и, если надо – неприхотлив в еде. Талантлив ли Моргунов? Этого я не знаю, но он прекрасно умеет доить корову и переносит на ногах грипп. Такой, как Моргунов, в экспедиции незаменим. Талантлив ли Моргунов? Этого я не знаю, но вы-то знаете, талантлив ли Моргунов».

Многие однокурсники актера после окончания ВГИКа прославились почти моментально. А вот Моргунову своего звездного часа пришлось ждать больше десяти лет. Правда, в кино он снимался почти постоянно и считался просто незаменимым. Только вот его имя даже не всегда значилось в титрах.

Как роль комического злодея Бывалого стала главной на долгие годы

Всенародную популярность актеру принесла лишь роль Бывалого в серии кинокомедий Леонида Гайдая 1960-х годов: «Пес Барбос и необычный кросс», «Самогонщики», «Операция «Ы» и «Кавказская пленница».

Первый из этой серии фильм вышел на экраны в 1961 году. Кинолента «Пес Барбос и необычный кросс» номинировалась на «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском международном кинофестивале того же года как лучший короткометражный фильм, была награждена почетным дипломом Международного кинофестиваля в Сан-Франциско и особым призом Лондонского кинематографического общества. Фильм закупили для проката более ста стран мира. Он длился меньше 10 минут! Но именно эта коротенькая комедия навсегда изменила жизнь Моргунова. После премьеры он, без преувеличения, проснулся знаменитым.

А ведь актер получил роль Бывалого почти случайно! Двое его коллег, исполнители ролей комических антигероев Юрий Никулин и Георгий Вицин, были утверждены очень быстро, а вот с ролью Бывалого возникли сложности. Гайдай поочередно предлагал ее актерам Ивану Любезнову, Игорю Ильинскому и Михаилу Жарову. Но все трое отказались из-за плохой физической формы: каждому из них было тяжело дубль за дублем бегать от собаки.

Директор «Мосфильма» Иван Пырьев, который видел трудности Гайдая, предложил ему попробовать Евгения Моргунова. В результате получилось идеальное трио!

Впоследствии прославленная троица, которую по первым буквам фамилий актеров стали называть ВиНиМор, снялась не только в четырех фильмах Леонида Гайдая, но и в шести фильмах других режиссеров. Комедийные злодеи были настолько популярны, что их образы даже были перенесены в серию мультфильмов о бременских музыкантах. Трус, Балбес и Бывалый стали также персонажами детских аудиоспектаклей по пьесам Аркадия Хайта. Популярную кинотроицу постоянно приглашали на телевидение, концерты и в гастрольные туры. Словом, одной только роли комического антигероя Евгению Моргунову вполне хватило бы, чтобы оставаться востребованным долгие годы.

Однако амплуа Бывалого обернулось проблемой: режиссеры не видели его в серьезных драматических образах. Ему так и не досталась такая роль, которую можно было бы назвать главной в жизни. Среди его заметных работ можно выделить «Покровские ворота», «Спокойствие отменяется», «Хорошо сидим!». Всего Евгений Моргунов сыграл в 80 фильмах! Но практически в половине из них его имя отсутствует в титрах.

Как сам актер относился к этому, рассказывала в одном из интервью его жена.

«Во-первых, он никогда не воспринимал собственную персону чересчур серьезно, – говорила она. – Не претендовал на место в вечности. Пригласили – хорошо, не пригласили – ничего страшного. А во-вторых, муж всегда находил, чем заняться. Когда не было ролей в кино, ездил со сборными концертами «Товарищ кино» – такие встречи с актерами пользовались у зрителей большой популярностью.

Жалоб на то, что он не понят, не признан и не оценен по достоинству, я от него никогда не слышала, Боже упаси! Да, он мог пошуметь, и характер у него был сложный, это правда. Но, с другой стороны, если все это отмести, с ним было очень легко общаться, потому что у него был позитивный взгляд на мир. Евгений Александрович во всем умел найти хорошее».

«Вживался в нужный образ и безукоризненно его играл»

Впрочем, те, кто знал Моргунова, кто с ним работал и дружил, вспоминают, что актер был совершенно разным человеком для друзей и для всех остальных людей. В кругу близких он был балагуром, зачинателем розыгрышей, остряком, трогательно заботился о самых близких, умел искренне и самоотверженно дружить. Он любил застолья, но никогда не злоупотреблял алкоголем. Зато тщательно следил за тем, чтобы градус всеобщего приподнятого настроения в компании не падал, и был зачинателем многих затей, которые немедленно приводил в исполнение. Но люди вне его круга видели совершенно иного Моргунова.

«Через любую толпу он шел, как ледокол, и никто не рисковал к нему подойти, если он сам этого не хотел», – вспоминала супруга актера.

А сам Моргунов со смехом рассказывал в одном из своих интервью: «Я вожу за нос многих, за это меня и любят. Денег никогда не было, но я рано научился изображать из себя других людей. В трамваях я был контролером, в ресторанах – чиновником, в театрах – худруком». Конечно, так дурачить людей удавалось лишь в молодости, пока актера не начали узнавать на улицах.

В те годы Моргунов всегда носил с собой книжечку в красной корочке. Никто не знает, что там было написано. Но с помощью нее и мастерства перевоплощения актер бесплатно проходил на стадион, в баню и даже ездил на такси.

Впрочем, его шутки не всем казались безобидными. Случалось, что из-за них на Евгения Моргунова обижались коллеги и друзья. А режиссер Георгий Данелия говорил: «В чем секрет Моргунова? Почему его все слушались и всюду пускали? Думаю, что, помимо природного дара внушения, которым он, безусловно, обладал, Моргунов еще правильно выбирал нужную в данном эпизоде роль и безукоризненно ее исполнял. В работе актера над ролью есть понятие – пристройка. Пристройки могут быть разные: снизу, на равных, сверху. У Моргунова в его моноспектаклях были только две пристройки: на равных – с начальством и сверху – со всеми остальными. С начальством любого ранга он общался по-приятельски: радушно и раскованно, как с одноклассником, с которым сидел за одной партой. А с остальными говорил спокойно, ровным голосом, с чувством собственного превосходства и легкого презрения. И «остальные» понимали, что перед ними – начальник. И поэтому его слушались».

Почему жена никогда не ревновала его к первой возлюбленной

Со своей женой Натальей актер познакомился тоже в результате розыгрыша. Ему в то время было уже под сорок, а она училась в МАТИ. Его телефонный номер девушка набрала случайно: она звонила на кафедру, выясняла, когда можно сдать зачет. Моргунов мгновенно подыграл незнакомой студентке, обещал уточнить сроки сдачи, взял телефон и даже назначил день зачета. Когда она, расстроенная, вернулась из института, где не оказалось никакой сдачи, Моргунов снова перезвонил. Он очень каялся, просил ее о встрече.

Надо сказать, что до того момента Моргунов более десяти лет жил с балериной Большого театра Варварой Рябцевой. Богемная красавица, она была старше него на 13 лет, у нее была просторная квартира в самом центре, на Кузнецком мосту – с большой комнатой для репетиций и гостиной, в которой стоял рояль. Она не хотела связывать себя семьей, не планировала иметь детей. Более того, они с Моргуновым проповедовали свободу отношений и предоставляли друг другу право встречаться с кем угодно.

Но в какой-то момент актер очень захотел иметь прочную семью и сына. В браке с Натальей у них родились сыновья Антон и Николай. Да и в целом их союз был очень гармоничным. Они прожили вместе 36 лет – целую жизнь! И даже в актерской среде Моргунов, имевший столь непростой характер, слыл отличным семьянином. А в сыновьях он просто души не чаял!

Тем не менее с Вавой – так Моргунов нежно называл свою первую любовь – актер дружил всю жизнь. Когда он женился, балерине уже было 50, и его жена считала глупым ревновать мужа к женщине, которая старше нее самой на 26 лет. Моргунов был очень благодарен своей Наталье за такую мудрую позицию. Он всю жизнь нежно заботился о Ваве, ходил к ней в гости, и они были духовно близкими людьми, которые прекрасно понимали друг друга. Когда она умерла, актер сам похоронил свою первую любовь.

К тому времени он сам был уже немолодым человеком. Моргунов страдал диабетом, от которого сильно болели ноги. Если боль становилась совсем невыносимой, актер появлялся перед зрителями в мягких тапочках и шутил при этом, что ему на ногу упало бревно.

Но по-настоящему роковым ударом для Моргунова стала гибель его младшего сына. Летом 1998 года 25-летний Николай заснул за рулем автомобиля и разбился насмерть. Это было страшной трагедией для всей семьи. «Муж старался не показывать, как ему тяжело, но я видела: он срублен под корень, – рассказывала Наталья Моргунова. – Через год после смерти Коли не стало и его».