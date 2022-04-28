Актриса «Ходячих мертвецов» отказалась от съемок в спин-оффе

Актриса Мелисса Макбрайд покинула состав каста спин-оффа «Ходячих мертвецов» — в оригинале она сыграла Кэрол Пелетье. Об этом рассказали представители телеканала AMC, отвечающие за производство сериала.

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Съемки спин-оффа должны начаться летом 2022 года в Европе. Однако Макбрайд не сможет присутствовать на площадке из-за логистических проблем — именно это стало причиной ухода актрисы из шоу. Согласно источникам The Hollywood Reporter, авторы картины обсуждают с Макбрайд возможность возвращения к роли Кэрол в будущем.