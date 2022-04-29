Питт рассказал, почему Джоли затягивает судебный процесс

Американский актер Брэд Питт рассказал, что его бывшая супруга Анджелина Джоли не просто так затягивает судебный процесс по вопросу опеки над детьми.

Фото: Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0 Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0

— Джоли не дает окончательно решить вопрос об опеке, оставаясь при этом единоличным опекуном. А дети, практически не видящие отца, тем временем все больше отдаляются, — цитирует актера издание 7Дней.ру.

В сентябре прошлого года Брэд Питт подал в суд на бывшую супругу из-за поместья Chateau Miraval во Франции. Питта позднее заподозрили в возобновлении романа с актрисой Марго Робби, с которой они вместе снимались в картине «Вавилон».

Бред Питт требует у Анджелины Джоли совместную опеку над детьми уже в течение шести лет. В мае нынешнего года актер выиграл у экс-супруги суд по этому поводу. Теперь она собирает документы против судьи Джона Одеркерка, желая отстранить его от дела.