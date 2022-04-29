Российский актер Сергей Карякин умер в возрасте 50 лет

Актер Сергей Карякин, известный по фильмам "Высший пилотаж", "В круге первом", "Крах фаворита" и "День отчаяния"скончался в возрасте пятидесяти лет. Трагическую новость через социальные сети сообщила аткриса Елена Ксенофонтова, подтвердившая, что причиной смерти стала именно тяжелая болезнь. Отметивший 50-летний юбилей 18 марта этого года Сергей Карякин буквально несколько недель назад сообщил, что у него диагностирован рак языка в поздней стадии и что у него остались минимальные шансы на спасение. Увы, так в итоге и оказалось…