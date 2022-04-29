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30 минут назад

Звезда фильма «Девятая рота» высказался об отъезде из России

Мослента

Актер театра и кино звезда фильмов «Девятая рота», «Жара» и «Елки» Артур Смольянинов высказался о возможном отъезде из России в одном из шоу. Его цитирует Teleprogramma.pro.

Звезда фильма «Девятая рота» высказался об отъезде из России
Фото: Николай Акимов/ТАССНиколай Акимов/ТАСС

«Я — часть русской культуры, русского мира. Куда я поеду? Я могу, конечно, но кому я там нужен. Да и что там будут делать мои дети? Почему я должен уезжать?» — ответил артист на вопрос об эмиграции, подчеркнув, что считает себя патриотом. По его словам, он многое сделал для своих соотечественников, занимаясь благотворительностью.

«Сколько ездил за границу — Венеция, Рим, Амстердам. Лег бы в Риме и умер на ипподроме. А потом приезжаю домой, выхожу из самолета и плачу», — признался Смольянинов.

Он отметил, что любит свою страну и живущих в ней людей и не хотел бы переезжать.

Ранее на слухи об эмиграции отреагировал телеведущий, актер, участник команды КВН «Уральские пельмени» Сергей Светлаков. Он заявил, что эта информация не соответствует действительности.

Актеры,Ёлки,Жара,Сергей Светлаков,Артур Смольянинов,
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