Звезда фильма «Девятая рота» высказался об отъезде из России

«Я — часть русской культуры, русского мира. Куда я поеду? Я могу, конечно, но кому я там нужен. Да и что там будут делать мои дети? Почему я должен уезжать?» — ответил артист на вопрос об эмиграции, подчеркнув, что считает себя патриотом. По его словам, он многое сделал для своих соотечественников, занимаясь благотворительностью.