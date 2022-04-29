Дочь Болдуина сообщила о его страданиях после выстрела в оператора

Старшая дочь 64-летнего американского актера Алека Болдуина Айрленд рассказала на шоу Red Table Talk о состоянии артиста после того, как он случайно застрелил оператора Галину Хатчинс на съемках фильма «Ржавчина» 22 октября 2021 года.

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По словам родственницы звезды, Болдуин до сих пор не может оправиться от шока после гибели кинооператора. «Мой отец сильно страдает. Я люблю его, я не могу представить, что он чувствует и что творится у него в голове. Вся ситуация настолько разрушительна», — поделилась Айрленд.

22 апреля адвокаты Болдуина сообщили со ссылкой на отчет бюро по охране труда и технике безопасности американского штата Нью-Мексико, что артист невиновен в смерти кинооператора. Эксперты подтвердили, что Болдуин был убежден в том, что использует пистолет с холостыми патронами.

Ранее стало известно, что создателей фильма «Ржавчина» оштрафовали на 136 тысяч долларов за убийство оператора Галины Хатчинс. Во время съемок был нарушен закон об охране труда, в частности, пункт об обязанностях, требующих безопасности в ходе работы.