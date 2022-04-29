Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+16° в 
USD 71.02EUR 74.56
Войти в почту
2 часа назад

Дочь Болдуина сообщила о страданиях актера после выстрела на съемках «Ржавчины»

Lenta.ru

Старшая дочь 64-летнего американского актера Алека Болдуина Айрленд рассказала на шоу Red Table Talk о состоянии артиста после того, как он случайно застрелил оператора Галину Хатчинс на съемках фильма «Ржавчина» 22 октября 2021 года.

Дочь Болдуина сообщила о его страданиях после выстрела в оператора
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам родственницы звезды, Болдуин до сих пор не может оправиться от шока после гибели кинооператора. «Мой отец сильно страдает. Я люблю его, я не могу представить, что он чувствует и что творится у него в голове. Вся ситуация настолько разрушительна», — поделилась Айрленд.

22 апреля адвокаты Болдуина сообщили со ссылкой на отчет бюро по охране труда и технике безопасности американского штата Нью-Мексико, что артист невиновен в смерти кинооператора. Эксперты подтвердили, что Болдуин был убежден в том, что использует пистолет с холостыми патронами.

Ранее стало известно, что создателей фильма «Ржавчина» оштрафовали на 136 тысяч долларов за убийство оператора Галины Хатчинс. Во время съемок был нарушен закон об охране труда, в частности, пункт об обязанностях, требующих безопасности в ходе работы.

22 октября 2021 года в ходе съемок «Ржавчины» Болдуин выстрелил из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами, однако они оказались боевыми. В результате была убита оператор, а режиссер фильма Джоэл Соуса получил ранения.

Актеры,Галина Хатчинс,Алек Болдуин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители