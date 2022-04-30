Звезда "Игры престолов" вылечился от алкоголизма

Актер Кит Харингтон, который известен зрителям по роли Джона Сноу в сериале "Игра престолов", победил алкогольную зависимость. Об этом рассказала его супруга оуз Лесли в интервью Harper’s Bazaar UK.
"Я многое узнала о зависимости, и Кит всегда будет знать об этом, но только от него зависит, решит ли он снова пить. Никто не сможет остановить. Только он сам решает, что делать",
— поделилась актриса и сказала, что они уже несколько лет живут в трезвости.
Об алкогольной зависимости Харингтона стало известно еще в 2019 году. Актер посещал собрания анонимных алкоголиков, благодаря которым ему удалось почувствовать себя услышанным.