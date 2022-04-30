Звезда "Охотников за привидениями" расстался с женой после 40 лет брака

Актер из «Охотников за привидениями» Дэн Эйкройд объявил о расставании со своей женой Донной Диксон после 40 лет брака.

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О своем решении разойтись супруги лично заявили на страницах издания People. Эйкройд и Диксон подчеркнули, что расстаются мирно, не расторгая свой брак официально.

«После 39 лет совместной жизни мы осознали, что сейчас движемся в разных направлениях. Мы остаемся в законном браке, являемся родителями, коллегами и деловыми партнерами», — заявила пара в совместном заявлении.

Эйкройд и Диксон познакомились на съемках комедии «Доктор Детройт» в 1983 году и вскоре поженились. До этого Эйкройд был официально помолвлен со звездой «Звездных войн» Кэрри Фишер.