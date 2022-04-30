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2 часа назад

Звезда "Охотников за привидениями" Эйкройд расстался с женой после 40 лет брака

Газета.Ru

Актер из «Охотников за привидениями» Дэн Эйкройд объявил о расставании со своей женой Донной Диксон после 40 лет брака.

Звезда "Охотников за привидениями" расстался с женой после 40 лет брака
Фото: WikimediaWikimedia

О своем решении разойтись супруги лично заявили на страницах издания People. Эйкройд и Диксон подчеркнули, что расстаются мирно, не расторгая свой брак официально.

«После 39 лет совместной жизни мы осознали, что сейчас движемся в разных направлениях. Мы остаемся в законном браке, являемся родителями, коллегами и деловыми партнерами», — заявила пара в совместном заявлении.

Эйкройд и Диксон познакомились на съемках комедии «Доктор Детройт» в 1983 году и вскоре поженились. До этого Эйкройд был официально помолвлен со звездой «Звездных войн» Кэрри Фишер.

За время своего брака супруги успели сняться в пяти совместных картинах. У пары есть три дочери: 32-летняя Даниэль (певица, известная под псевдонимом Вера Сола), 28-летняя Белль и 24-летняя Стелла.

Актеры,Охотники за привидениями,Дэн Эйкройд,Кэрри Фишер,
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