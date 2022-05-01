Обрекла себя на погибель: сестра о роковой ошибке Быстрицкой

Младшая сестра поделилась воспоминаниями об Элине Быстрицкой. По словам родственницы, последние годы актриса провела в горьких сожалениях.

Фото: Экспресс газета Экспресс газета

Известная советская актриса Элина Быстрицкая умерла 26 апреля 2019 года на 92-м году жизни. Кончина звезды кинохита «Тихий Дон» спровоцировала большой скандал – тогда многочисленные друзья и коллеги актрисы обратились в Следственные органы с просьбой разобраться в случившемся. Знакомые полагали, что уйти в мир иной Быстрицкой помогли «заботливые» родственники. Поговаривали, что знаменитость заморили голодом. Незадолго до кончины артистка весила всего 38 килограммов. Подозрения падали на младшую сестру актрисы Софию Шегельман, но доказать ничего не удалось.

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У Элины Быстрицкой не было детей. В подростковом возрасте будущая знаменитость работала санитаркой в военным госпитале. Таская носилки с ранеными в бою солдатами, 13-летняя Элина надорвалась, лишившись возможности забеременеть в будущем. Впоследствии материнскую нежность и ласку Элина Авраамовна дарила родственникам.

«Семьей Элины Быстрицкой были мы: я, мой сын Петр, которого она называла «наш сын», и его дочери — «наши внучки», - рассказала сестра актрисы София Шегельман в своей книге «Дыхание в унисон», которая вот-вот должна увидеть свет.

Ходили слухи, что за несколько лет до смерти Быстрицкая разругалась с Шегельман. Сплетни о раздоре в семье спровоцировало интервью, в котором Элина Авраамовна заявила, что ее самое близкое существо – собака Фифа. Кроме того, звезда «Тихого Дона» не раз сетовала знакомым на одиночество.

По словам Софии Шегельман, она постоянно просила сестру переехать к ней в Израиль. Быстрицкая от предложений родственницы всегда отказывалась, так как не могла отказаться от столичной жизни. Каждый раз, когда Элина Авраамовна прилетала в Израиль, между сестрами происходил один и тот же диалог: Шегельман умоляла Быстрицкую решиться на переезд, а та отвечала отрицательно.

«Позже каждый год я сама летала к ней в Москву. Иногда мы встречались в Вильнюсе — там похоронены наши родители, а лету из Москвы всего ничего, устать не успеешь. Наши долгие разлуки с годами становились все более трудными, а встречи все более короткими: не успеешь оглянуться — уже пора обратно», - поделилась воспоминаниями Шегельман.

Элина Быстрицкая боялась, что алчная сестра сдаст ее в психушку

По словам Софии Авраамовны, ее знаменитая родственница сделала большую ошибку, когда уволилась из труппы Малого театра. Отказавшись от любимого дела, Быстрицкая обрекла себя на погибель. Редкие концерты не смогли заменить любимой сцены, и знаменитость зачахла от тоски. Элина Авраамовна очень страдала, но попроситься обратно ей не позволял характер.